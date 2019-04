Erik ten Hag probeert nuchter te blijven na alle loftuitingen die hem de laatste weken ten deel vallen. De trainer van Ajax wilde vrijdag niet zeggen hoe hij tegenover mogelijke contractverlenging staat.

"Ik richt me alleen op de wedstrijden en wil nu niet ingaan op contracten", zei Ten Hag op een persconferentie in Amsterdam. "We moeten wedstrijden blijven winnen, dat is het belangrijkste."

Na de historische 1-2-zege op Juventus in de kwartfinales van de Champions League meldde De Telegraaf dat Ajax op korte termijn met de succescoach om tafel wil om te spreken over verlenging en verbetering van zijn contract.

Onder Ten Hag komt Ajax nog in aanmerking voor drie prijzen: in de Eredivisie strijdt de koploper met PSV om de landstitel, op 5 mei spelen de Amsterdammers de bekerfinale tegen Willem II en in de halve finales van de Champions League (30 april en 8 mei) is Tottenham Hotspur de tegenstander.

De 49-jarige Ten Hag is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in de Johan Cruijff ArenA. Zijn huidige verbintenis loopt in de zomer van 2020 af.

Ten Hag houdt zich niet bezig met mogelijke interesse uit buitenland

Door de indrukwekkende reeks van Ajax in de Champions League komt Ten Hag wellicht in beeld bij de Europese topclubs. De trainer zegt zich daar niet bezig mee te houden. "Ik ben een nuchter man."

"Als een club tegenvallende prestaties neerzet, dan valt iedereen over de trainer heen. Als het goed gaat, dan krijg je complimenten. En als het heel goed gaat, dan zijn er superlatieven."

Ten Hag heeft zichzelf 24 uur de tijd gegeven om na te genieten van de zege in Turijn en las veel berichten van media in binnen- en buitenland. Daar probeert hij zich zo weinig mogelijk van aan te trekken.

"Ik moet nuchter blijven. We moeten in de concentratie blijven en als trainer moet ik daar het voorbeeld in geven. De eerste wedstrijd is de belangrijkste."

Ten Hag had weerzien met Guardiola 'aardig' gevonden

Woensdag bleek dat Tottenham de tegenstander wordt van Ajax in de halve finale van de Champions League. De Londense ploeg schaarde zich op basis van uitdoelpunten bij de laatste vier met een 4-3-nederlaag tegen Manchester City.

"Wat een geweldige wedstrijd, hè?", zei Ten Hag. "Het schoot echt alle kanten op, ik heb ervan genoten."

Hij had een lichte voorkeur voor City als tegenstander. "Ik had het aardig gevonden om Guardiola tegen te komen", zei de oud-coach van het reserveteam van Bayern München, waar de Spaanse toptrainer toen de hoofdmacht leidde.

"Maar het feit dat de Spurs City kunnen verslaan, geeft wel aan dat het een hele sterke ploeg is. Op basis van de financiële mogelijkheden zijn wij de underdog."

"Dat waren we tegen Real Madrid en Juventus ook. Maar we zijn ook zelfbewust, we maken een kans als we goed zijn."

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie