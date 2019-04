PSV-trainer Mark van Bommel begrijpt dat de KNVB het schema van de Eredivisie wil wijzigen om Ajax tegemoet te komen voor de halve finales van de Champions League tegen Tottenham Hotspur, maar erkent wel dat het voor problemen zorgt voor de Eindhovenaren.

"Het is niet ideaal", aldus Van Bommel op een persconferentie. "Ik ben het er wel volledig mee eens dat wanneer je op zondag speelt je op dinsdag geen Champions League kunt spelen."

Ajax zou met het oorspronkelijke programma op zondag 28 april moeten aantreden tegen De Graafschap en twee dagen later tegen Tottenham spelen in de Champions League.

De 33e speelronde van de Eredivisie wordt nu waarschijnlijk verplaatst naar woensdag 15 mei, waardoor PSV na het duel van donderdag met Willem II 2,5e week geen wedstrijd heeft.

"Er is nog niets beslist, maar waarschijnlijk moeten we alternatieve dingen gaan zoeken, zoals het regelen van oefenwedstrijden, vrije dagen en het aanpassen van trainingen. Zolang het nog niet zover is gaan we ons er nog niet op voorbereiden."

'Wij zijn zeker nog niet dood en begraven'

PSV, dat in punten gelijkstaat met koploper Ajax, neemt het zondag in eigen huis op tegen ADO Den Haag. Eerder dit seizoen wonnen de Eindhovenaren met 0-7 van ADO in Den Haag. "Die wedstrijd was in september. Dat heeft geen invloed op het duel van komende zondag."

Van Bommel heeft er nog steeds vertrouwen in dat PSV de titel gaat pakken, ondanks dat de club bezig is aan een mindere periode en Ajax in doelsaldo boven de Eindhovenaren staat.

"De spelersgroep is levendig. Jongens zijn met elkaar bezig en willen winnen", zei Van Bommel. "Wij hebben zeker niet het gevoel al dood en begraven te zijn. Hoe ik het bekijk? Dat we in punten gewoon gelijkstaan met Ajax."

Het duel tussen PSV en ADO Den Haag begint zondag om 16.45 uur in Eindhoven en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie