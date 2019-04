Ajax kan voorlopig niet over Noussair Mazraoui beschikken. De vleugelverdediger raakte dinsdagavond in het Champions League-duel met Juventus (1-2-winst) geblesseerd aan zijn enkel en moet in ieder geval de competitieduels met FC Groningen en Vitesse aan zich voorbij laten gaan.

Mazraoui viel al na elf minuten uit in Turijn. De 21-jarige rechtsback, die door de schorsing van linksback Nicolás Tagliafico aan de linkerkant werd opgesteld, landde na een duel met spits Paulo Dybala verkeerd op zijn enkel. Hij werd vervangen door Daley Sinkgraven.

Het is nog niet bekend wat precies de schade is aan de voet van Mazraoui, maar trainer Erik ten Hag kon vrijdag op zijn persconferentie al zeggen dat hij de komende twee duels moet missen. Ajax gaat zaterdag op bezoek bij Groningen en speelt drie dagen later in de Johan Cruijff ArenA tegen Vitesse.

De kans is groot dat Ten Hag ervoor kiest om Joël Veltman tegen Groningen en Vitesse als rechtsback op te stellen. De negentienvoudig Oranje-international werd tegen Juventus al op die positie neergezet. Tagliafico is zaterdag ook weer gewoon inzetbaar.

Ajax tegen Tottenham in halve finales

Ajax plaatste zich door de 1-2-zege bij Juventus voor het eerst sinds 1997 voor de halve finales van de Champions League. Daarin nemen de Amsterdammers het op tegen Tottenham Hotspur, dat met Manchester City afrekende. Het heenduel in Londen wordt op dinsdag 30 april gespeeld en de return is op woensdag 8 mei.

In de Eredivisie is koploper Ajax ondertussen met naaste belager PSV verwikkeld in de strijd om de titel. De clubs hebben allebei 74 punten, maar het doelsaldo van Ajax is een stuk beter. PSV neemt het zondag in eigen huis op tegen ADO Den Haag (aftrap 16.45 uur).

Ten Hag benadrukt dat het geen vanzelfsprekendheid is dat Ajax in de slotfase van het seizoen de punten eenvoudig pakt. "In deze fase is iedere wedstrijd moeilijk en Groningen is traditioneel een lastige tegenstander die aan een opmars bezig is. Ze halen veel meer punten dan voor de winter. Het is een lastige opdracht, maar het ligt aan ons hoe lastig het wordt."

De wedstrijd tussen Groningen en Ajax begint zaterdag om 18.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. De 'Trots van het Noorden' staat op de negende plek in de Eredivisie met 42 punten.

