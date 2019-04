Jordy Clasie is niet langer de tweede aanvoerder van Feyenoord. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft hem die rol afgenomen vanwege zijn misbaar bij zijn wissel in het thuisduel met Heracles Almelo van afgelopen zaterdag (2-1-zege).

De 27-jarige Clasie werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald in De Kuip, maar was het daar zelf niet mee eens. De middenvelder weigerde Van Bronckhorst een hand te geven en ging boos in de dug-out zitten. Het leverde hem al een boete op en nu is hij dus ook geen tweede aanvoerder meer.

"Ik merkte gelijk na de wedstrijd hoezeer Jordy er doorheen zat", zei Van Bronckhorst vrijdag op zijn persconferentie voor het thuisduel met AZ van zaterdag. "Ik heb begrip voor zijn situatie, maar niet voor zijn gedrag. Daarom is Jordy geen tweede aanvoerder meer. Daarmee is het voor mij klaar."

De rol van Clasie als tweede aanvoerder wordt nu overgenomen door verdediger Eric Botteghin, die dit seizoen al fungeerde als derde captain. Robin van Persie is nog steeds de eerste aanvoerder van Feyenoord.

Jordy Clasie na zijn wissel tegen Heracles. (Foto: Pro Shots)

'We moeten ons aanpassen'

Van Bronckhorst ging tijdens zijn persconferentie ook nog uitgebreid in op de knappe prestatie van Ajax in de Champions League en het speelschema in de Eredivisie dat daardoor gewijzigd moet worden. De KNVB wil de 33e speelronde naar woensdag 15 mei verplaatsen.

Daardoor is de laatste wedstrijd van Feyenoord - en die van Van Bronckhorst als trainer van de Rotterdammers - niet thuis tegen ADO Den Haag, maar uit bij Fortuna Sittard. "De situatie is hoe die is. Ik vind het niet jammer dat mijn laatste wedstrijd in Sittard is, wij moeten ons aanpassen", aldus de coach.

Van Bronckhorst was in ieder geval onder de indruk van de manier waarop Ajax deze week ten koste van Juventus de halve finales van de Champions League bereikte. "Het heeft me niet verrast. Je ziet dat Ajax goed partij kan bieden tegen grote ploegen. In mijn ogen kunnen ze de Champions League ook winnen."

Voor Feyenoord wacht zaterdag een mogelijk cruciaal duel in de strijd om de derde plek in de Eredivisie, want nummer vier AZ komt op bezoek in De Kuip. Die wedstrijd begint om 20.45 uur. AZ heeft vier punten minder dan Feyenoord.

Van Bronckhorst kan tegen de Alkmaarders niet beschikken over spitsen Nicolai Jørgensen en Dylan Vente, die geschorst zijn. Daarom behoort Naoufal Bannis van Feyenoord onder 19 tot de selectie. Verdedigers Jeremiah St. Juste en Cuco Martina zijn ook fit genoeg om te spelen.

