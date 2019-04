Ole Gunnar Solskjaer denkt niet dat Manchester United in het restant van het Premier League-seizoen gaat profiteren van het feit dat concurrenten Arsenal, Chelsea en Tottenham Hotspur nog actief zijn in Europa. De Noorse manager verwacht zelfs dat de drie Londense ploegen daardoor juist in het voordeel zijn.

United strandde deze week in de kwartfinales van de Champions League nadat FC Barcelona in beide wedstrijden een maatje te groot was voor 'The Red Devils'. Tottenham daarentegen voegde zich wel bij de laatste vier, terwijl Chelsea en Arsenal de halve finales van de Europa League bereikten.

'The Blues', 'The Gunners' en de 'Spurs' krijgen daardoor een drukker speelschema dan United in de strijd om een plek in de top vier van de Premier League, goed voor een Champions League-ticket. Solskjaer denkt echter niet dat ze daardoor sneller punten gaan verspelen.

"Het zal ze juist een boost geven dat ze dergelijke wedstrijden mogen spelen", zei de voormalige spits vrijdag op zijn persconferentie. "Ver komen in Europa is wat je wil als speler. Wij hadden ook dolgraag in de halve finales van de Champions League gestaan, maar dat is niet het geval. We moeten ons focussen op de wedstrijden die we zelf nog hebben."

'Sommige spelers hebben behoefte aan realitycheck'

United begint de jacht op een plek in de top vier zaterdag met een uitwedstrijd tegen Everton. De huidige nummer zes van de Premier League hoopt na vijf nederlagen in de laatste zeven wedstrijden het goede gevoel weer terug te krijgen en Solskjaer doet daarbij een beroep op de instelling van zijn spelers.

"Velen van hen hebben echt indruk op me gemaakt met hun mentaliteit, maar er zijn ook jongens die behoefte hebben aan een realitycheck", zei de coach. "Al denk ik dat de meesten zich gaan verbeteren als ze blijven werken zoals ze nu doen. Mentaal gezien staat mijn groep er heel goed voor."

De wedstrijd tussen Everton en Manchester United begint zaterdag om 14.30 uur op Goodison Park. Arsenal speelt een thuiswedstrijd tegen Leicester City en Chelsea neemt het zondag op Stamford Bridge op tegen Burnley.

Stand top zes Premier League 1. Liverpool 34-85 punten

2. Manchester City 33-83 punten

3. Tottenham Hotspur 33-67 punten

4. Arsenal 33-66 punten

5. Chelsea 34-66 punten

6. Manchester United 33-64 punten

