Chelsea plaatste zich donderdagavond ten koste van Slavia Praag voor de halve finales van de Europa League, maar manager Maurizio Sarri toonde zich na afloop van de return zeer kritisch. De Italiaan vond de instelling van zijn spelers in de tweede helft verbazingwekkend om te zien.

Chelsea leek op Stamford Bridge op weg naar een monsterzege - na een kwartier stond het al 3-0 en bij rust 4-1 - maar in de tweede helft namen 'The Blues' duidelijk gas terug. Slavia Praag kwam zelfs verrassend terug tot 4-3, al was dat voor de Tsjechen bijlange na niet genoeg om de laatste vier te bereiken.

"We speelden heel goed in de eerste helft, maar zoals wel vaker in de laatste twee maanden begonnen we erg slecht aan de tweede helft", constateerde Sarri na het gewonnen duel in Londen op zijn persconferentie.

"Waarschijnlijk dachten de spelers aan het einde van de eerste helft dat het ticket voor de halve finales al binnen was, maar dat was natuurlijk niet zo. Bij rust heb ik ze zelfs nog verteld dat we de tweede helft net zo moesten beginnen als de eerste, maar dat deden we niet. Daar begrijp ik weinig van."

Giroud en Azpilicueta vieren de zege van Chelsea. (Foto: Pro Shots)

'Dit is een groot probleem'

Het is niet de eerste keer dit kalenderjaar dat Chelsea na rust slecht uit de kleedkamer komt. De Premier League-club incasseerde in maart tegen Everton (2-0) en Cardiff City (1-2-winst) en vorige week in de topper tegen Liverpool (2-0) telkens een of meerdere doelpunten in de eerste tien minuten van de tweede helft.

"We moeten hier wel een oplossing voor vinden, want ik zie het als een groot probleem", vervolgde Sarri. "Aan de andere kant ben ik echt heel erg blij dat we de eerste 45 minuten zo goed speelden en dat we in de halve finales van een Europees clubtoernooi staan. Dat is heel belangrijk voor de club."

Aanvoerder César Azpilicueta voegde zich bij zijn coach. "We gaan heel vaak aan het begin van de tweede helft in de fout. Ze wisten het ons na rust moeilijk te maken en daardoor riskeerden we onze plek in de halve finales. Dat is niet de manier waarop we het toernooi willen winnen."

Chelsea neemt het voor een plek in de finale op tegen Eintracht Frankfurt, dat donderdag door een 2-0-overwinning afrekende met Benfica. De heenwedstrijd staat op 2 mei in Duitsland op het programma en de return wordt een week later op Stamford Bridge gespeeld.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Europa League