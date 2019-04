Jetro Willems prijst zich gelukkig dat zijn Eintracht Frankfurt donderdagavond volop profiteerde van het ontbreken van de VAR in de Europa League. Mede door een buitenspelgoal van Filip Kostic plaatsten de Duitsers zich ten koste van Benfica voor de halve finales.

Voormalig FC Groningen-aanvaller Kostic stond zo'n halve meter buitenspel toen hij de bal in de 37e minuut in de rebound binnenwerkte, maar de grensrechter had in tegenstelling tot de woedende spelers en staf van Benfica niks door. Ook Willems, die op dat moment nog op de bank zat, verwachtte dat de vlag omhoog zou gaan.

"Ik dacht al dat het buitenspel was", erkende de 25-jarige Nederlander na de wedstrijd in de Commerzbank-Arena tegen FOX Sports. "Dat had ik pas echt door toen ik de tegenstander op de bank helemaal gek zag worden. Voor ons was dat mooi meegenomen natuurlijk."

Middenvelder Sebastian Rode tekende na rust ook nog voor de 2-0 - hij schoot vanaf de rand van het strafschopgebied raak - en dat was precies genoeg voor Frankfurt om de 4-2-nederlaag uit de heenwedstrijd in Lissabon weg te poetsen.

Eintracht Frankfurt viert het bereiken van de halve finales. (Foto: Pro Shots)

'In Europa heb ik bijna alles gespeeld'

Willems, die pas in de tweede minuut van de blessuretijd zijn opwachting mocht maken, was opgelucht dat het goed afliep voor zijn ploeg. "Ik was op een aantal momenten wel zenuwachtig. Het was vooral even schrikken toen ze in de slotfase op de paal schoten, maar we zijn door en dat is het enige dat telt."

Dat de 22-voudig international het bij Frankfurt dit seizoen vooral met een rol als invaller moet doen, doet hem weinig. "In Europa heb ik bijna alles gespeeld en in de meeste wedstrijden ben ik eerste wissel. Het is nu goed om overal minuten mee te pakken met het oog op volgend seizoen."

"Het vertrouwen bij ons is nu heel groot, maar dat mag ook wel na zo'n wedstrijd", zei Willems, die sinds de zomer van 2017 voor Frankfurt speelt. "Nu staan we in de halve finales tegen Chelsea, wie had dat gedacht?"

De eerste halvefinalewedstrijd tussen Eintracht en Chelsea, dat in de kwartfinales met Slavia Praag afrekende, wordt op 2 mei in Duitsland gespeeld. De return staat een week later op het programma op Stamford Bridge. De andere halve finale gaat tussen Arsenal en Valencia.

