Eintracht Frankfurt heeft zich donderdag mede dankzij een buitenspeldoelpunt voor de kwartfinales van de Europa League geplaatst. Chelsea versloeg Slavia Praag in een spektakelstuk (4-3) en ook Arsenal en Valencia bereikten de laatste vier.

De resultaten in de achtste finales betekenen dat Arsenal-Valencia en Frankfurt-Chelsea op donderdag 2 mei de eerste halve finales zijn. Een week later volgen de returns.

De finale van de Europa League is op woensdag 29 mei in Bakoe. Atlético Madrid is de titelverdediger, maar de Spanjaarden deden na de winterstop nog mee aan de Champions League.

Benfica won vorige week thuis met 4-2 van Frankfurt en was daarmee hard op weg naar de halve finales, maar in Duitsland ging het toch nog mis. Het dit seizoen sterke Frankfurt, waar Jetro Willems in blessuretijd inviel en Jonathan de Guzman op de bank bleef, won met 2-0.

Oud-FC Groningen-speler Filip Kostic zorgde in de eerste helft in buitenspelpositie - in de Europa League ontbreekt de VAR - voor 1-0. Het leidde tot veel ophef en felle Portugese protesten, maar de goal werd goedgekeurd. Na ruim een uur maakte Sebastian Rode de bevrijdende tweede treffer voor Frankfurt.

In de resterende tijd ging Benfica op jacht naar een cruciaal doelpunt en de Portugezen raakten daarbij onder meer de paal, maar de thuisploeg hield stand in de Commerzbank-Arena.

Felle protesten van de Benfica-spelers na het openingsdoelpunt van Filip Kostic. (Foto: Pro Shots)

Chelsea overrompelt Slavia in beginfase

Chelsea had vorige week al met 0-1 van Slavia Praag gewonnen en de Londenaren kenden op het eigen Stamford Bridge een geweldige start, want na ruim een kwartier was het al 3-0 dankzij Pedro, Simon Deli (curieus eigen doelpunt) en Olivier Giroud.

Nog voor rust deed Tomas Soucek iets terug, waarna opnieuw Pedro er 4-1 van maakte. Een monsterzege leek in de maak, maar vroeg in de tweede helft zorgde Petr Sevcik met twee mooie goals plots voor wat spanning. Écht spannend werd het echter nooit.

Chelsea is nog altijd in de race voor de tweede Europa League-zege in de clubhistorie. In 2013 wonnen de Londenaren het op één na belangrijkste Europese clubtoernooi door Benfica in de finale in Amsterdam te kloppen.

Een kolderiek eigen doelpunt bracht Chelsea tegen Slavia Praag op 2-0. (Foto: Pro Shots)

Probleemloze avond Arsenal en Valencia

Ook Arsenal schaarde zich probleemloos onder de laatste vier in de Europa League. 'The Gunners' versloegen Napoli met 0-1 en hadden thuis al met 2-0 gewonnen.

Het doelpunt in Napels kwam op naam van Alexandre Lacazette, die in de 36e minuut fraai raak schoot uit een vrije trap. Bij Napoli kwamen oud-Eredivisie-spelers Arek Milik, Amin Younes en Dries Mertens in actie.

Valencia had vorige week al met 1-3 van Villarreal gewonnen en was de competitiegenoot ook in het eigen Mestalla de baas: 2-0. In de openingsfase tekende Toni Lato voor de openingsgoal en Dani Parejo bepaalde de eindstand.

Een rake vrije trap van Alexandre Lacazette leverde Arsenal de zege op bij Napoli. (Foto: Pro Shots)

