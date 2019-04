FC Twente-directeur Paul van der Kraan baalt flink van de felle kritiek die trainer Marino Pusic afgelopen weekend leverde op de club én op lokale media.

Hoewel de Enschedeërs op weg zijn naar de titel in de Keuken Kampioen Divisie, besloot Pusic kritiek te spuien over het beleid van de club en uit te halen naar de in zijn ogen te kritische pers.

"Ik heb het natuurlijk gezien en vind het niet verstandig van Marino", zegt Van der Kraan donderdag bij FOX Sports. "Hij heeft een doorlopende overeenkomst en als hij daarover wil praten, moet hij praten met de mensen waar hij mee te maken heeft."

"Dat is in eerste instantie technisch directeur Ted van Leeuwen en eventueel ook met mij. Dat is de weg die moet worden bewandeld. Dat is de situatie."

FC Twente is hard op weg naar de titel in de Keuken Kampioen Divisie. (Foto: Pro Shots)

Pusic heeft spijt van harde woorden

De 47-jarige Pusic zei onder meer dat hij zich er niet over verbaast dat FC Twente jaren in de problemen zat. "Als je ziet dat geen enkele trainer hier de afgelopen tien jaar zijn contract heeft uitgediend, zegt dat genoeg", liet hij weten.

Over de lokale media zei hij: "Ze spreken zichzelf voortdurend tegen, het is belachelijk en inhoudelijk allemaal heel zwak. Het zegt alles over die mensen, over hun incompetentie en karaktergezwellen."

De coach heeft nu wel spijt van zijn woorden. "Hier heb ik ook weer van geleerd. De volgende keer zal ik mijn tong afbijten, want zo'n interview leidt alleen maar af van datgene wat werkelijk van belang is", zegt hij tegen VI.

Twente kampioen bij verlies Sparta

FC Twente zou aanvankelijk komende vrijdag kampioen kunnen worden tegen Jong Ajax, maar het duel in Amsterdam werd op last van de gemeenten Ouder-Amstel en Amsterdam afgelast. Als concurrent Sparta Rotterdam vrijdag verliest van Helmond Sport, zijn de Enschedeërs alsnog zeker van de titel.

Bij een zege van Sparta kan Twente maandag in de eigen Grolsch Veste kampioen worden. De ploeg van Pusic speelt dan tegen Jong AZ.

