Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino vindt dat Ajax favoriet is voor het tweeluik tussen de clubs in de halve finales van de Champions League. De Argentijn is op zijn hoede voor de Amsterdammers.

"Het is belangrijk dat we respect tonen voor Ajax. Ze hebben Real Madrid en Juventus verslagen, wat betekent dat ze meer favoriet zijn dan wij. Dat is nu eenmaal zo", zei Pochettino donderdag, een dag nadat zijn ploeg Manchester City had uitgeschakeld.

"We moeten nederig zijn. Niemand had verwacht dat we City zouden uitschakelen. Het geeft ons heel veel geloof, maar als je daar niet slim genoeg mee omgaat, kan zo'n overwinning je juist verzwakken."

Tottenham bereikte woensdag voor het eerst in de historie de laatste vier na een krankzinnige wedstrijd tegen City. De Londenaren verloren weliswaar met 4-3, maar dat was genoeg na de 1-0-overwinning in het heenduel.

Ajax mag zich na 22 jaar weer halvefinalist in de Champions League noemen. De Amsterdammers waren dinsdag met 1-2 te sterk voor Juventus en schakelden eerder al Real Madrid uit in de knock-outfase.

'Niet belangrijk wie de tegenstander is'

De 47-jarige Pochettino benadrukte op zijn persconferentie in het gloednieuwe Tottenham Hotspur Stadium dat tegen Ajax veel zal afhangen van de instelling waarmee zijn ploeg het veld op gaat.

"Het belangrijkste is niet wie de tegenstander is, maar hoe we de halve finale benaderen. Ik hoop dat vrijwel iedereen fit zal zijn, zodat we verschillende opties hebben om een plan te smeden. We zijn positief", zei hij.

"Dit betekent heel veel voor ons. We beseffen het nog steeds niet en zitten nog in een droom. We merken de blijdschap van de fans en krijgen berichten van onze familie en vrienden. Toch moeten we ons nu weer richten op de eerstvolgende wedstrijd."

Die eerstvolgende wedstrijd is zaterdag, wanneer City in de Premier League opnieuw de tegenstander is in Manchester.

Onzekerheid over fitheid Kane

Pochettino kon nog niets zeggen over de fitheid van Harry Kane. De topscorer moet het tweeluik met Ajax door een enkelblessure vrijwel zeker missen, maar zou bij een eventuele Champions League-finale mogelijk weer beschikbaar zijn.

"Dat is nog moeilijk te zeggen", hield Pochettino zich op de vlakte. "We bekijken het van dag tot dag en we zijn niet heel optimistisch, maar met Kane weet je het nooit."

Tottenham moet het tijdens het heenduel met Ajax op dinsdag 30 april in Londen in ieder geval zonder de geschorste Son Heung-min doen. De return is op woensdag 8 mei in de Johan Cruijff ArenA en de eindstrijd is op zaterdag 1 juni.

