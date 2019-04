De clubleiding van PEC Zwolle heeft geen goed woord over voor de keuze van de KNVB om het Eredivisie-schema opnieuw flink te wijzigen. De voetbalbond maakte donderdag bekend de 33e speelronde naar 15 mei te willen verplaatsen.

De KNVB komt in de knel met het competitieschema door het Europese succes van Ajax, dat verrassend in de halve finales van de Champions League staat. PEC was eerder dit seizoen ook al betrokken bij wijzigingen.

"Wij zijn hier helemaal klaar mee. Een hele ronde verplaatsen moet je ook niet willen. Aan het begin van het seizoen moeten er gewoon duidelijke afspraken gemaakt worden, waarin je rekening houdt met dit soort uitzonderingen", zegt PEC-voorzitter Adriaan Visser tegen het AD.

"Ons standpunt is niet veranderd ten opzichte van eerder, toen ons competitieduel met Ajax verplaatst werd. Als we gaan anticiperen op incidenten, wordt het bij voorbaat een ramp. Dat zie je nu ook, want je grijpt in alle agenda's in."

Donderdag praatte de KNVB met nagenoeg alle Eredivisie-clubs over de kwestie, al was PEC niet vertegenwoordigd. "Ik kreeg gisteren en vanmorgen nog een uitnodiging. Zo werkt mijn agenda dus niet", zegt Visser. "We hebben ons standpunt door een club laten overbrengen die er hetzelfde instaat."

De bond noemt het "onvermijdelijk" dat er met duels geschoven wordt en ziet het verplaatsen van speelronde 33 van 28 april naar 15 mei als de beste oplossing.

Laatste speelronde (15 mei, 19.30 uur) ADO Den Haag-Willem II

De Graafschap-Ajax

Excelsior-AZ

FC Emmen-FC Groningen

FC Utrecht-sc Heerenveen

Fortuna Sittard-Feyenoord

NAC Breda-PEC Zwolle

PSV-Heracles Almelo

VVV-Venlo-Vitesse

'Houdt play-offwinnaar überhaupt vakantie over?'

PEC-preses Visser baalt ervan dat veel mensen er nadelen van ondervinden. "Voorop de supporters, sponsoren en wat te denken van spelers die na de laatste wedstrijd nog een week trainen en voor daarna mogelijk al de vakantie hebben ingepland", zegt hij.

"Wat gebeurt er met de play-offs, die hierdoor ook verplaatst worden, en houdt de winnaar daarvan met het oog op het startpunt van de Europa League überhaupt vakantie over?"

Ook andere Eredivisie-clubs uiten tegenover het AD hun zorgen over het voornemen van de KNVB om de 33e speelronde te verplaatsen. "Als de laatste wedstrijd maar voor 26 mei is", zegt Thijs van Es, financieel en operationeel directeur van FC Utrecht.

"Dat heeft te maken met het feit dat FC Utrecht de week na 26 mei het veld wil gebruiken voor andere activiteiten en dat het veld er daarna uit gaat, maar ook dat de selectie met vakantie gaat."

Feyenoord 'zeer ongelukkig' met besluit

Feyenoord, waarvoor de competitie nu eindigt met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard, meldt "net als zoveel clubs zeer ongelukkig te zijn met het besluit en dit ook nadrukkelijk te hebben aangegeven bij de bijeenkomst".

Toch zien de Rotterdammers, die met AZ strijden om de derde plaats in de Eredivisie, de gekozen oplossing niet als de slechtste uitkomst van het overleg. De datum van de laatste thuiswedstrijd, op 12 mei tegen ADO Den Haag, blijft namelijk ongewijzigd.

"Veel supporters hebben deze laatste officiële competitiewedstrijd immers al lang in hun agenda staan om dan in de eigen Kuip afscheid te nemen van hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst en aanvoerder Robin van Persie, die zijn loopbaan aan het einde van dit seizoen beëindigt", staat op de clubsite.

PSV, dat met Ajax in een spannende titelstrijd verwikkeld is, laat weten de beslissing van de KNVB te respecteren en zich "volledig te richten op het winnen van de laatste vier wedstrijden".

Slutsky: 'Groot gat, maar het is niet anders'

Vitesse - dat nu geen wedstrijd heeft tussen 23 april en 12 mei - is niet blij met de wijzigingen, al accepteert trainer Leonid Slutsky het wel. "Het is een groot gat, maar het is niet anders", zegt hij.

"Iedereen wist dat een oplossing moeilijk zou worden. De spelers zullen enkele dagen vrij krijgen. Ik weet niet hoeveel. Een trainingskamp zit er in niet in. Daar hebben we het budget niet voor."

De play-offs voor promotie/degradatie en voor een Europese ticket zullen door het plan van de KNVB ook verschuiven. De play-offs om Europa League-kwalificatie zouden op 15 mei beginnen.

