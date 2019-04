De KNVB wil de 33e speelronde van de Eredivisie verplaatsen naar woensdag 15 mei. Daardoor wordt dit de laatste speelronde van het seizoen en krijgt Ajax wat meer lucht.

Door het Europese succes van Ajax - de Amsterdammers bereikten dinsdag voor het eerst in 22 jaar de halve finales van de Champions League - kwam de KNVB in de knel met het competitieschema.

Ajax speelt op dinsdag 30 april de heenwedstrijd tegen Tottenham Hotspur, terwijl de ploeg op zondag 28 april in speelronde 33 het uitduel met De Graafschap zou moeten spelen. De KNVB heeft echter afgesproken dat een club altijd minimaal twee volledige dagen rust krijgt tussen twee wedstrijden.

Verplaatsing van De Graafschap-Ajax naar vrijdag 26 april stuitte op verzet van de thuisploeg en de gemeente Doetinchem. Zaterdag 27 april was vanwege Koningsdag ook geen haalbare kaart.

Laatste speelronde (15 mei, 19.30 uur) ADO Den Haag-Willem II

De Graafschap-Ajax

Excelsior-AZ

FC Emmen-FC Groningen

FC Utrecht-sc Heerenveen

Fortuna Sittard-Feyenoord

NAC Breda-PEC Zwolle

PSV-Heracles Almelo

VVV-Venlo-Vitesse

'We denken dat het zo haalbaar is'

Extra complicatie was dat de bond als uitgangspunt heeft dat de wedstrijden in de laatste twee speelrondes van de Eredivisie allemaal op hetzelfde moment moeten beginnen, om een zo eerlijk mogelijk competitieverloop te garanderen.

De KNVB praatte donderdag in Zeist met alle achttien Eredivisie-clubs over het wijzigen van het speelschema. De bond noemt het "onvermijdelijk" dat er met competitiewedstrijden geschoven wordt en ziet het verplaatsen van speelronde 33 van 28 april naar 15 mei (aftrap: 19.30 uur) als de beste oplossing.

De speelronde van zondag 12 mei blijft staan en wordt nu de voorlaatste competitiedag.

De clubs moeten dit scenario nog wel overleggen met de gemeenten en politie. "We hebben vooraf alle belangen meegewogen, dus denken dat het zo haalbaar is", zegt directeur betaald voetbal Eric Gudde op de site van de KNVB.

'Probleem zonder makkelijke oplossing'

De bond had er bij het opstellen van het competitieschema geen rekening mee gehouden dat een Nederlandse club zich onder de laatste vier van het belangrijkste Europese clubtoernooi zou scharen.

"In gezamenlijkheid werd besloten dat het schrappen van een midweekse speelronde voorrang moest krijgen ten opzichte van die hele kleine kans dat een van de clubs zo ver zou komen in de Champions League", aldus Gudde.

"We lopen nu tegen een probleem aan waarbij de makkelijke oplossing niet bestaat. We zijn ons er daarom van bewust dat het onmogelijk is om iedereen tevreden te stellen, maar er moet een knoop doorgehakt worden. Van volle tevredenheid kan geen sprake zijn, want dit is uiteindelijk voor geen van de betrokkenen prettig."

De play-offs voor promotie/degradatie en voor een Europese ticket zullen door het plan van de KNVB ook verschuiven. De play-offs om Europa League-kwalificatie zouden op 15 mei beginnen.

Ajax en PSV zijn verwikkeld in een hevige strijd om de landstitel. Beide clubs hebben 74 punten na dertig wedstrijden, maar Ajax gaat aan kop vanwege een beter doelsaldo (+78 om +66)

