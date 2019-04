De Schotse voetbalbond heeft bondscoach Alex McLeish donderdag ontslagen. De zestigjarige Schot moet vertrekken na een tegenvallende start van de kwalificatie voor het EK 2020.

McLeish was ruim een jaar verantwoordelijk voor het nationale elftal en won sindsdien vijf van de twaalf wedstrijden. De oud-international begon in februari 2018 aan zijn tweede termijn als bondscoach van Schotland, een rol die hij in 2007 ook al enkele maanden vervulde.

In zijn tweede periode kreeg McLeish de taak om Schotland voor het eerst sinds 1996 naar het EK te loodsen, maar de eerste twee resultaten in groep I vielen tegen.

De Schotten begonnen de kwalificatiereeks met een 3-0-nederlaag tegen Kazachstan en 'slechts' een 0-2-overwinning op het nietige San Marino.

Na de povere wedstrijd tegen San Marino - de hekkensluiter op de FIFA-ranking - werd McLeish zelfs uitgejouwd door de eigen supporters, die overigens ook vroegen om het ontslag van de gehele directie van de Schotse voetbalbond.

Schotse fans waren niet blij met McLeish. (Foto: Pro Shots)

Alleen Belgen hebben meer punten dan Schotland

Ondanks de teleurstellende start van de kwalificatie heeft Schotland nog voldoende zicht op plaatsing voor het EK, dat volgend jaar in twaalf verschillende landen wordt gehouden. Alleen koploper België heeft meer punten dan de Schotten, die net als Rusland, Kazachstan en Cyprus op drie punten staan. San Marino is nog puntloos.

De nummer één en twee in de poule plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. Schotland vervolgt de kwalificatie op zaterdag 8 juni met een thuiswedstrijd tegen Cyprus. Drie dagen later staat een uitduel met België op het programma.

McLeish stond in zijn spelersloopbaan zestien jaar onder contract bij Aberdeen en was in zijn geboorteland trainer van Motherwell, Hibernian en Rangers FC. Hij stond ook als hoofdcoach voor de groep van Birmingham City, Aston Villa, Nottingham Forrest, KRC Genk en het Egyptische Al-Zamalek.

