De KNVB gaat donderdag met alle achttien Eredivisie-clubs praten over het wijzigen van het speelschema. De voetbalbond moet één of meerdere wedstrijden verplaatsen vanwege het succes van Ajax in de Champions League.

De Amsterdammers voegden zich dinsdag ten koste van Juventus bij de laatste vier in het miljoenenbal en komen daardoor eind april en begin mei weer in actie. Dat botst met name met de uitwedstrijd van Ajax tegen De Graafschap op zondag 28 april, want het heenduel in de halve finales staat op 30 april of 1 mei op het programma.

Een woordvoerder van de KNVB bevestigt in gesprek met NUsport dat er donderdag op de KNVB-campus in Zeist met alle clubs wordt gesproken over een oplossing, maar wil niet laten weten om welke scenario's het gaat. Volgens diverse media is onder meer het opschuiven van het speelschema een optie.

Daarbij zou zowel de 33e als de 34e speelronde een week worden verplaatst, waardoor het Eredivisie-seizoen niet op 12 mei, maar op zondag 19 mei eindigt. In dat geval worden de alle wedstrijden in de laatste twee speelronden wel - naar wens van de KNVB - gelijktijdig afgewerkt.

De Graafschap wil niet op 26 april spelen

De KNVB hoopte De Graafschap-Ajax aanvankelijk naar vrijdag 26 april te verplaatsen, maar dat stuitte op verzet van de club uit Doetinchem. Volgens de 'Superboeren' brengt het spelen op vrijdagavond "grote organisatorische problemen" met zich mee en is ook een wedstrijd in de middag geen optie.

Ajax neemt het in de halve finales op tegen Tottenham Hotspur, dat zich woensdagavond na een spectaculair duel bij Manchester City voor de volgende ronde plaatste. De UEFA maakt waarschijnlijk later op donderdag de speeldata bekend.

Mogelijk brengt ook de finale van de TOTO KNVB Beker nog problemen met zich mee. Ajax speelt zondag 5 mei in De Kuip de eindstrijd tegen Willem II, maar de kans is aanwezig dat de ploeg van trainer Erik ten Hag twee dagen later al in actie moet komen in de Champions League.

De laatste keer dat Ajax de laatste vier van het miljoenenbal bereikte, was in 1997. De Amsterdammers wonnen 'de cup met de grote oren' in 1995 en verloren in 1996 de finale van Juventus.