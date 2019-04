Ajax gaat binnenkort in gesprek met Erik ten Hag over de verlenging van zijn contract. De koploper in de Eredivisie hoopt de coach, die nog tot medio 2020 vastligt in Amsterdam, langer voor de club te behouden.

"Erik is tot op heden erg succesvol en contractverlenging lijkt me dan ook goed voor de club Ajax", zegt directeur voetbalzaken Marc Overmars donderdag in De Telegraaf.

Ten Hag is bezig aan zijn tweede seizoen bij Ajax, waar hij in december 2017 werd aangesteld als opvolger van de destijds ontslagen Marcel Keizer. Na een wisselend eerste half jaar doet de 49-jarige Tukker het in zijn eerste volledige seizoen uitstekend bij Ajax.

De Amsterdammers staan aan kop in de Eredivisie en maken bovenal een zeer succesvol Europees seizoen door. Ajax, dat afgelopen zomer instroomde in de tweede voorronde van de Champions League, bereikte dinsdag ten koste van Juventus voor het eerst sinds 1997 de halve finales van het miljoenenbal.

Daarbij komt dat Ajax voor het eerst sinds het seizoen 2013/2014 in de finale van de TOTO KNVB Beker staat. De 33-voudig landskampioen neemt het op zondag 5 mei in de finale op tegen Willem II en kan de beker voor het eerst sinds 2010 winnen.

Ajax met PSV verwikkeld in titelstrijd

Hoewel Overmars het contract van Ten Hag graag verlengd ziet worden, moet de raad van commissarissen daar nog wel toestemming voor geven. "Een dezer dagen zullen we over Erik vergaderen en zetten we alles op een rijtje. Ik mag aannemen dat het er positief uitziet", zegt de directeur met een glimlach.

Ajax speelt op 30 april het heenduel met Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League en de return staat 8 mei op het programma. De laatste keer dat de Amsterdammers in de eindstrijd van het miljoenenbal stonden, was in 1996. In 1995 werd 'de cup met de grote oren' gewonnen.

Ondertussen is Ajax ook nog met PSV verwikkeld in de strijd om de titel in de Eredivisie. Met nog vier speelronden te gaan staat de ploeg van Ten Hag net als de Eindhovenaren op 74 punten, al is het doelsaldo van Ajax wel een stuk beter.

Ajax vervolgt de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen FC Groningen (aftrap 18.30 uur). PSV neemt het zondag in het eigen Philips Stadion op tegen ADO Den Haag (16.45 uur).

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie