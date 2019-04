Ajax neemt het in de halve finale van de Champions League op tegen Tottenham Hotspur. De Engelse topclub verloor woensdag in een bizar duel weliswaar met 4-3 van Manchester City, maar gaat toch door.

Tottenham won de heenwedstrijd vorige week met 1-0 en is op basis van uitdoelpunten halvefinalist. De beginfase van de return in Manchester was opzienbarend, want na ruim tien minuten stond het al 2-2.

Raheem Sterling opende razendsnel de score, waarna Tottenham-aanvaller Son Heung-min voor 1-1 en 1-2 zorgde. Bernardo Silva reageerde snel namens City en nog voor rust tekende opnieuw Sterling voor 3-2. In de tweede helft maakte Sergio Agüero 4-2, zorgde Fernando Llorente voor 4-3 en werd de 5-3 van Sterling in de extra tijd afgekeurd op aanraden van de VAR.

Ajax zorgde dinsdag voor een sensatie door Juventus uit te schakelen. De Amsterdammers wonnen in Turijn met 1-2 en staan voor het eerst in 22 jaar weer in de halve finales van de Champions League.

De heenwedstrijd tussen Tottenham en Ajax wordt op dinsdag 30 april of woensdag 1 mei om 21.00 uur in Londen gespeeld. De return volgt op dinsdag 7 of woensdag 8 mei in de Johan Cruijff ArenA. Ook dan is de aftrap om 21.00 uur.

Bizarre openingsfase met razendsnelle goals

Wie de beginfase van City-Tottenham even had gemist, zal zijn ogen niet hebben geloofd bij het zien van de tussenstand. Na iets meer dan tien zeer spectaculaire minuten was het al 2-2 in het Etihad Stadium.

Na de fraaie openingsgoal van Sterling (schot in de verre hoek) zette Tottenham-aanvaller Son de wedstrijd snel op zijn kop met twee goals. Vooral de tweede treffer van de Zuid-Koreaan, eveneens een schot in de verre hoek, was prachtig.

Dat was nog niet het einde van de knotsgekke openingsfase, want in de elfde minuut trok Silva de stand weer gelijk namens de thuisploeg. De Portugees trof doel met een van richting veranderde inzet van dichtbij.

Nog voor rust scoorde City voor de derde keer en opnieuw was het Sterling die scoorde. De aanvaller trok net als bij zijn eerste doelpunt naar binnen en liet keeper Hugo Lloris met wat fortuin wederom kansloos.

Son pakt geel en is geschorst tegen Ajax

De doelpuntenregen in Manchester was goed voor diverse Champions League-records. Zo werd er niet eerder zo snel vier én vijf keer gescoord in het belangrijkste Europese clubtoernooi.

In de wetenschap dat een vierde doelpunt nodig was om tegen Ajax te mogen spelen in de halve finales, zette City in de tweede helft vol druk. Het leidde tot een flink overwicht voor de ploeg van manager Josep Guardiola.

Bij een poging om een aanval van City te stuiten maakte Son een overtreding, wat de uitblinker op geel kwam te staan. Hij ontbreekt daardoor in het heenduel met Ajax. Dat geldt zeer waarschijnlijk ook voor de nog altijd geblesseerde topscorer Harry Kane.

De 4-2 kon bijna niet uitblijven en die viel in de 59e minuut, toen Agüero doorbrak over rechts en keihard raak schoot in de korte hoek. Het leidde tot enorme ontlading op de tribunes en een dip bij Tottenham, dat niet meer in een halvefinaleticket leek te geloven.

Tottenham zwijnt in blessuretijd

Toch trok de ploeg van coach Mauricio Pochettino aan het langste eind. Een kwartier voor tijd werkte invaller Llorente de bal van dichtbij binnen. Er leek sprake van hands, maar arbiter Cüneyt Cakir kwam er samen met de VAR niet uit en keurde de treffer goed.

City zette alles op alles om de bevrijdende vijfde treffer te maken en die viel in de extra tijd, maar het doelpunt van Sterling werd afgekeurd omdat Agüero buitenspel had gestaan. Zodoende strijdt Tottenham met Ajax op een plek in de Champions League-finale.

