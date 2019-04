Ajax heeft zich woensdag verzekerd van de komst van Kik Pierie. De Amsterdammers nemen de achttienjarige verdediger komende zomer definitief over van sc Heerenveen.

Zoals verwacht tekent Pierie een contract tot de zomer van 2024 bij Ajax. Met de transfer is naar verluidt een bedrag van zeker 4 miljoen euro gemoeid. Bij Heerenveen had hij nog een contract tot medio 2020.

Pierie maakte in mei 2017 zijn debuut in de hoofdmacht van Heerenveen. In totaal speelde hij 61 competitieduels voor de Friezen en hij scoorde daarin twee keer.

"Volgens mij past Ajax het beste bij mij. Ik denk net zo over voetbal als ze bij Ajax doen. Het is volgens mij ook niet voor niets dat Ajax bij mij terechtkomt. Ik ben denk ik het type verdediger dat in hun plaatje past", zegt Pierie op de site van zijn management.

"Wat Ajax in de Champions League laat zien is heel bijzonder. Als je zo kunt domineren tegen grote clubs als Real Madrid en Juventus, ben je buitencategorie. Ik heb ervan genoten. Het uitgaan van eigen kracht, aanvallend voetballen en hoog druk zetten, het spreekt me heel erg aan."

Pierie is tweede versterking Ajax voor komend seizoen

Pierie is de tweede versterking voor komend seizoen bij Ajax. Eerder werd bekend dat middenvelder Razvan Marin overkomt van Standard Luik.

De koploper van de Eredivisie betaalde 12,5 miljoen euro voor de Roemeen, die de opvolger moet worden van toekomstig FC Barcelona-speler Frenkie de Jong.

Mogelijk wordt op korte termijn ook de derde aanwinst voor komend seizoen gepresenteerd. Ajax is al enige tijd in onderhandeling met FC Emmen over de negentienjarige doelman Kjell Scherpen.