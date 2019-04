Ajax treft in de halve finales van de Champions League met Tottenham Hotspur een tegenstander waarvan de ploeg in Europees verband nog niet wist te winnen. De clubs troffen elkaar twee keer eerder.

In het seizoen 1981/1982 stonden Ajax en Tottenham tegenover elkaar in de eerste ronde van de Europa Cup II. Toen wonnen de Engelsen in Amsterdam met 1-3 en op eigen veld met 3-0.

Bij de heenwedstrijd werd het Ajax-doelpunt bij een 0-3-achterstand gemaakt door Søren Lerby. Zodoende is de Deen tot dusver de enige Ajacied die gescoord heeft tegen Tottenham.

Ajax stond in totaal 24 keer tegenover een Engelse club. Dat leidde tot acht overwinningen, zeven gelijkspelen en negen nederlagen. De laatste ontmoeting met een Engelse club was in 2017, toen Manchester United in de Europa League-finale met 2-0 te sterk was.

Tottenham plaatste zich woensdag in een krankzinnige wedstrijd voor het eerst voor de halve finales. De Londenaren verloren met 4-3 bij Manchester City, maar dat was genoeg na de 1-0-zege van vorige week.

Søren Lerby is de enige Ajacied die gescoord heeft tegen Tottenham Hotspur. (Foto: VI Images)

Ajax na 22 jaar weer bij laatste vier

Ajax mag zich na 22 jaar weer halvefinalist in de Champions League noemen. De ploeg van coach Erik ten Hag had in de achtste finales al Real Madrid uitgeschakeld en zorgde dinsdagavond voor een nieuwe sensatie door Juventus te elimineren.

De heenwedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Ajax wordt op dinsdag 30 april om 21.00 uur in Londen gespeeld. De return volgt op woensdag 8 mei in de Johan Cruijff ArenA. Ook dan is de aftrap om 21.00 uur.

De finale van de Champions League wordt op zaterdag 1 juni gespeeld in Wanda Metropolitano, het in 2017 geopende stadion van Atlético Madrid.

