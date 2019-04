Stijn Schaars zet na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan. De 35-jarige aanvoerder van sc Heerenveen kampte de laatste jaren steeds vaker met blessures en wil dat niet opnieuw meemaken.

"Ik heb geen zin meer in structurele fysieke problemen", zegt Schaars, die 24 keer voor het Nederlands elftal uitkwam, woensdag op de website van Heerenveen.

"Mentaal kan ik het nog makkelijk, ook qua conditie en spel. Alleen je hebt ook met je lichaam te maken en die geeft nu gewoon aan dat het beter is om te stoppen."

Schaars, die ook voor Vitesse, AZ, Sporting CP en PSV speelde, liep vorig seizoen een dubbele beenbreuk op tijdens een training. "Iedereen weet dat ik een zware blessure heb gehad, daar ben ik eigenlijk heel goed van genezen", aldus de routinier.

"Ik heb de tweede seizoenshelft weer lekker kunnen voetballen, alleen heb ik wel weer een paar andere dingen fysiek opgelopen. Hierdoor denk ik; ik kan wel doorgaan maar dan wordt het een beetje pappen en nathouden."

In 2006 maakte Stijn Schaars tegen Ierland zijn debuut in het Nederlands elftal. (Foto: Pro Shots)

Schaars drie keer kampioen van Nederland

Schaars maakte in maart 2003 zijn profdebuut bij Vitesse, de club waar hij ook in de jeugd speelde. Via AZ, Sporting en PSV streek hij in de zomer van 2016 neer in Heerenveen. Met zowel AZ (2009) als PSV (2015 en 2016) pakte hij de landstitel.

De middenvelder werd in 2006 Europees kampioen met Jong Oranje. Zijn debuut voor het 'grote' Oranje maakte hij in augustus van dat jaar tijdens een vriendschappelijke interland tegen Ierland.

Schaars werd in zijn carrière al vaak geteisterd door blessures. Bij zowel AZ, Sporting als PSV stond hij al eens lang aan de kant met heup- en knieproblemen.

Heerenveen is bezig aan een teleurstellend seizoen in de Eredivisie, wat coach Jan Olde Riekerink een week geleden op ontslag kwam te staan. De Friezen bezetten na dertig speelrondes de tiende plek.

Stijn Schaars in 2003 in actie namens Vitesse. (Foto: Pro Shots)