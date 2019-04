Donny van de Beek was net als zijn ploeggenoten door het dolle heen na de zege op Juventus (1-2). Ajax staat daardoor voor het eerst in 22 jaar in de halve finales van de Champions League.

De middenvelder was zelf van grote waarde door vlak na de openingstreffer van Cristiano Ronaldo voor de gelijkmaker te zorgen. Matthijs de Ligt kopte de Amsterdammers na rust naar de halve finales.

"Ik besef het nog niet. Dit is gewoon fantastisch. Dat we dit mogen meemaken", stamelde Van de Beek bij Veronica. "Je ziet de emoties bij iedereen. Dit is geweldig!"

Volgens de 21-jarige middenvelder waren al zijn ploeggenoten gek van vreugde. "We staan met Ajax in de halve finale van de Champions League. Wie had dat gedacht? Als je dat vooraf had gezegd, zou je zijn uitgelachen."

'Wist dat ik geen buitenspel stond'

Er was nog even twijfel of de treffer van Van de Beek wel goedgekeurd zou worden, maar de VAR constateerde dat hij geen buitenspel stond.

"Ik wist zelf zeker dat ik geen buitenspel stond. Als Hakim (Ziyech, red.) de bal niet goed zou raken, kon ik hem meenemen. Dat deed ik goed en ik schoot hem goed binnen."

De score bleef volgens Van de Beek nog beperkt. "Uiteindelijk hadden we met 1-4 moeten winnen, dat zou helemaal niet gek zijn geweest. Met name de tweede helft waren wij veruit de betere ploeg."

In de volgende ronde wacht sowieso een Engelse ploeg. Manchester City en Tottenham Hotspur staan woensdag tegenover elkaar. "We zien wel wie het wordt", zei Van de Beek. "We hebben twee van de beste teams ter wereld verslagen. Dat krijgen zij ook mee. Maar dit vergeet ik sowieso nooit meer. Wij allemaal niet."