Voor Donny van de Beek is zijn doelpunt van dinsdagavond in de Champions League-return tegen Juventus extra bijzonder, omdat hij de treffer in de 34e minuut maakte. De middenvelder van Ajax dacht meteen aan Abdelhak Nouri, die met rugnummer 34 speelde.

"Ik keek naar het scorebord, zag 34 staan en dacht meteen: dat kan geen toeval zijn", vertelt Van de Beek, die jarenlang samen met Nouri speelde in de Ajax-jeugd en een goede vriend is van de speler die ernstige hersenschade overhield aan hartfalen in de zomer van 2017. "Die 34e minuut maakte het nog mooier. Heel bijzonder."

Met zijn treffer in het Allianz Stadium zette Van de Beek de openingstreffer van Cristiano Ronaldo recht, waarna Matthijs de Ligt Ajax in de tweede helft naar een 1-2-zege en daarmee een plek in de halve finales van de Champions League kopte.

De 21-jarige Van de Beek scoorde eerder dit Champions League-seizoen ook al tegen AEK Athene, maar tegen Benfica, Bayern München en ook in de heenwedstrijd tegen Juventus liet hij grote kansen onbenut.

"Dat kwam de afgelopen weken nog een paar keer langs. Je speelt goed, maar schiet die bal er weer eens in, hoorde ik dan. Nu bleef ik rustig en schoot ik hem in het hoekje. Ik wist meteen dat het geen buitenspel was, ook al ging de VAR er nog naar kijken. Juventus-verdediger Leonardo Bonucci zei ook al tegen me: het is een goal."

'Niet gek als we met 1-4 hadden gewonnen'

Het doelpunt van Van de Beek kwam op een belangrijk moment, want voor rust speelde Ajax nog niet zo sterk. Na rust gingen wel alle remmen los bij de ploeg van trainer Erik ten Hag en had de score zelfs nog veel hoger kunnen oplopen dan 1-2. Onder meer Hakim Ziyech en David Neres misten grote kansen.

"Het was niet gek geweest als we met 1-4 hadden gewonnen", beseft Van de Beek. "Dat klinkt een beetje raar, omdat Juventus een ploeg is die normaal gesproken bijna niets weggeeft. Maar na rust hebben we ze bij vlagen weggespeeld."

Overigens leidden de gemiste kansen er niet toe dat Van de Beek twijfelde aan een goede afloop in Turijn. "Heel even dacht ik: het zal toch niet. Maar dat gevoel was snel weg, omdat we het achterin dicht hielden.

"Wat dat betreft zijn we een echt team. Iedereen werkt voor elkaar en dan geef je weinig weg. Dat zie je ook terug buiten het veld. De jongens die niet in de basis staan, gingen na het laatste fluitsignaal net zo los. Die spirit is onze kracht."

Ajax treft Tottenham of City

Woensdagavond weten Van de Beek en Ajax welke club tegenstander wordt in de halve finale, die op 30 of 1 mei en 7 of 8 mei gespeeld wordt.

De Amsterdammers treffen de winnaar van het tweeluik tussen Tottenham Hotspur en Manchester City. De club uit Londen won vorige week het heenduel in Londen met 1-0.