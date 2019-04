FC Barcelona heeft dinsdag eenvoudig de halve finales van de Champions League bereikt. Er werd voor eigen publiek met 3-0 van Manchester United gewonnen, nadat de Catalanen in Engeland ook al de baas waren.

Het duel op Old Trafford werd al met 0-1 gewonnen, waardoor Barcelona met een relatief geruststellend gevoel aan de wedstrijd in Camp Nou kon beginnen.

Lionel Messi was weer eens de grote man. De Argentijnse aanvoerder opende na een kwartier spelen de score en profiteerde vijf minuten later van een blunder van United-doelman David De Gea. Na rust schoot Philippe Coutinho fraai de 3-0 binnen.

Het is voor het eerst sinds het seizoen 2014/2015 dat 'Barça' in de halve finales van het miljoenenbal staat. Toen werd Juventus in de finale met 3-1 geklopt. In de jaren daarna sneuvelde de formatie steeds in de kwartfinales.

Lionel Messi en Philippe Coutinho waren de doelpuntenmakers. (Foto: Pro Shots)

Messi slaat toe na fel begin United

United moest door de nederlaag op eigen veld op jacht naar minstens één doelpunt. De ploeg van coach Ole Gunnar Solskjaer begon dan ook vol enthousiasme.

Al in de eerste minuut verscheen Marcus Rashford na een fraaie aanval voor doelman Marc-André ter Stegen. De Duitser was vervolgens kansloos op het puntertje van het toptalent, maar had geluk dat het schot tegen de lat belandde.

Nadat de dadendrang van United wat was gaan liggen, was het woord echter aan Messi. Hij schoot zijn ploeg na een kwartier op magistrale wijze op voorsprong. De Argentijn sneed vanaf rechts naar binnen, speelde Fred door de benen en schoot de bal met zijn linker in de verre hoek.

Waar De Gea bij die inzet nog volledig kansloos was, daar kon de ervaren Spaanse doelman bij de 2-0 wel door de grond zakken. Hij leek een rollertje van Messi - met rechts - simpel te kunnen pakken, maar liet de bal onder zich doorglippen.

David De Gea kon na zijn blunder wel door de grond zakken. (Foto: Pro Shots)

Coutinho zorgt op fraaie wijze voor 3-0

Het geloof verdween na de 2-0 vrijwel direct bij United, dat eigenlijk vooral blij mocht zijn dat Barcelona de score voor rust niet verder opvoerde. Zo kreeg met name Sergi Roberto een goede kans, maar de rechtsback stuitte van dichtbij op De Gea.

De derde treffer viel na een uur spelen alsnog. Coutinho, niet de meest geliefde speler van Barcelona, schoot op fraaie wijze raak. De Braziliaan passeerde De Gea met een gekruld schot van afstand.

Het tempo in het duel was er daarna wel uit. In de slotfase kreeg United nog een uitgelezen kans om de eer te redden, maar Ter Stegen redde fraai op de kopbal van invaller Alexís Sanchez.

