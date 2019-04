Frenkie de Jong is fit genoeg om dinsdagavond te starten in de Champions League-return in het Allianz Stadium tegen Juventus. Ook rechtsback Joël Veltman heeft een basisplaats en Noussair Mazraoui begint als linksback. Bij Juventus ontbreken Mario Mandzukic en Douglas Costa door blessures.

De Jong werd zaterdag vanwege hamstringproblemen uit voorzorg gewisseld in de Eredivisie-wedstrijd tegen Excelsior.

De verwachting was al dat de middenvelder gewoon zou kunnen spelen tegen Juventus en hij is dus inderdaad klaar voor een basisplek. Lasse Schöne en Donny van de Beek completeren de middenlinie van trainer Erik ten Hag,

Ten Hag kiest verder voor Mazraoui als vervanger van de geschorste linksback Nicolás Tagliafico, die in de heenwedstrijd (1-1) in de Johan Cruijff ArenA een gele kaart kreeg. Daardoor komt er rechts achterin een plek vrij voor Veltman, die vorige week ook al speelde. Matthijs de Ligt en Daley Blind staan centraal in de verdediging.

In de spits begint zoals verwacht Dusan Tadic en Hakim Ziyech en David Neres staan aan de buitenkant.

Juventus heeft veel meer personele problemen dan Ajax. Maandag werd al bekend dat Giorgio Chiellini en Mandzukic geblesseerd moeten toekijken en daar is dinsdag Costa bijgekomen. De Braziliaan, die in de ArenA inviel en vlak voor tijd de paal raakte, heeft last van zijn kuit.

Ajax jaagt op eerste halvefinaleplaats in 22 jaar

De return tussen Juventus en Ajax begint dinsdag om 21.00 uur in het Allianz Stadium en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin. De Amsterdammers jagen in Turijn op hun eerste halvefinaleplaats in de Champions League in 22 jaar.

Als Ajax nu weer de laatste vier haalt, is Tottenham Hotspur of Manchester City de tegenstander. Tottenham won vorige week de eerste wedstrijd met 1-0 in Londen en woensdag is de return in Manchester.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Mazraoui; De Jong, Schöne, Van de Beek; Ziyech, Tadic, Neres.