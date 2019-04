Het kampioensduel van FC Twente bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie gaat vrijdag niet door. De gemeenten Ouder-Amstel en Amsterdam hebben de wedstrijd dinsdag verboden.

De gemeenten hebben besloten dat het duel niet kan worden gespeeld op sportpark De Toekomst, dat ligt in de gemeente Ouder-Amstel. Aangezien de clubs geen overeenstemming konden bereiken over een andere locatie, de Johan Cruijff ArenA, gaat de wedstrijd niet door.

FC Twente had vrijdag kampioen kunnen worden. De verwachting was dat duizenden fans uit Enschede naar De Toekomst zouden gaan, terwijl het uitvak van het stadionnetje op het trainingscomplex van Ajax slechts 185 plaatsen heeft.

"Op basis van politie-informatie houden de burgemeesters Langenacker (Ouder-Amstel) en Halsema (Amsterdam) rekening met ernstige wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde als de wedstrijd doorgaat", melden de gemeenten in een verklaring.

FC Twente kan nu aanstaande maandag bij een overwinning op Jong AZ de titel in de Eerste Divisie veiligstellen in de eigen Grolsch Veste. De ploeg van Marino Pusic mag zich ook kampioen noemen als nummer twee Sparta Rotterdam vrijdag de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport verliest.

Het stadionnetje op De Toekomst. (Foto: ProShots)

FC Twente vroeg om verplaatsing naar ArenA

FC Twente vroeg Ajax en de gemeente Amsterdam enkele weken geleden al of de wedstrijd tegen Jong Ajax naar de Johan Cruijff ArenA kon worden verplaatst. Maandag deed de club uit Enschede een nieuw verzoek.

De KNVB had er geen problemen mee als het duel naar de ArenA zou gaan. "Dat is iets tussen de clubs en de gemeente", meldde de bond. Een woordvoerder van Ajax liet echter weten dat de Amsterdammers de wedstrijd gewoon op De Toekomst wilden spelen.

Volgens Ajax was er geen sprake van onwil. "Maar de ArenA is niet van ons, die moeten we huren. Het is niet zo dat we dat vlak voor Pasen even kunnen doen. Sportpark De Toekomst is wel van Ajax."

Ondanks het beperkte aantal beschikbare kaarten op De Toekomst waren de fanatieke fans van FC Twente van plan om in groten getale af te reizen naar Amsterdam om hun club op een andere locatie te steunen.

"Aangezien Ajax en de gemeente Amsterdam ons geen keus laten, maken wij zelf de keus om massaal naar Amsterdam af te reizen", meldde supportersgroep Vak-P in een oproep op Facebook. "Want als onze club terug kan keren naar het niveau waar wij horen, dan horen wij daarbij te zijn."

