PEC Zwolle moet op zoek naar twee nieuwe doelmannen. Eerste keus Mickey van der Hart (24) wil zijn aflopende contract niet verlengen, terwijl Diederik Boer na dit seizoen stopt.

Volgens technisch directeur Gerard Nijkamp van PEC wil Van der Hart graag naar het buitenland. "Dit besluit moeten we respecteren", zegt hij dinsdag tegen de Stentor.

Zijn beslissing komt wel als een verrassing, erkent Nijkamp. "Maar gezien zijn leeftijd en ervaring schrik ik daar niet van. Die kans kunnen wij hem hier niet bieden."

De oud-doelman van Jong Ajax en Go Ahead Eagles kwam dit seizoen tot 27 duels in de Eredivisie. Met name in de tweede seizoenshelft maakt hij een goede indruk bij de ploeg van trainer Jaap Stam.

Omdat ook Boer na dit seizoen vertrekt, moet PEC zeker twee nieuwe keepers halen. Derde doelman Dean Bouzanis keert terug naar Australië, terwijl PEC met de aan Achilles'29 verhuurde Mike Hauptmeijer nog een keeper onder contract heeft staan.

PEC Zwolle kan zich opmaken voor een nieuwe seizoen in de Eredivisie. De Zwollenaren verkeerden lang in degradatienood, maar staan inmiddels twaalfde. De voorsprong op nummer zestien De Graafschap is met nog vier duels te spelen negen punten.

