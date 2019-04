Bryan Roy verwacht dat de eerste twintig minuten dinsdag allesbepalend zijn voor Ajax tijdens de return tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League. De Amsterdammers moeten in Turijn scoren om door te kunnen gaan.

"Als Ajax in die eerste twintig minuten een goal maakt, dan gaan ze het redden. Anders niet. Ze moeten aanvallen en met de borst vooruit spelen. Bam! Overbluffen", zegt de oud-speler van de Amsterdammers, die in Italië voor Foggia uitkwam, tegen NUsport.

"Ajax moet durven en vol druk zetten. Alleen dan krijgen ze het publiek stil. Vergis je niet in die Italiaanse fans. Juventus speelt in een klein stadion, maar ze gaan er als gekken tekeer. Niet normaal."

De 49-jarige Roy zag dat de Juventus-aanhang in de vorige ronde een belangrijke rol speelde tegen Atlético Madrid, dat met 3-0 werd verslagen. Met die uitslag werd de 2-0-nederlaag uit de heenwedstrijd weggepoetst.

"Het was het één grote heksenketel", aldus de voormalige aanvaller. "Ik zag dat de spelers van Atlético - niet de eerste de beste club - onder de indruk waren. Ze werden weggeblazen."

'Knap dat Ten Hag spelers steeds motiveert'

Roy is geïmponeerd door wat Ajax én coach Erik ten Hag dit seizoen Europees laten zien. "Het is knap van Ten Hag dat hij zijn spelers steeds op en top gemotiveerd krijgt wanneer het echt moet", aldus de 32-voudig international.

"Talent brengt ook gemakzucht met zich mee, maar iedere keer staan ze er weer goed op. Ik ben onder de indruk van wat spelers als Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, David Neres en Dusan Tadic steeds leveren."

Dat Ten Hag in Turijn niet kan beschikken over de geschorste Nicolás Tagliafico is volgens Roy niet onoverkomelijk. "Ik vind het overdreven dat sommigen het als groot gemis zien", zegt hij. "Backs moet je altijd kunnen vervangen en wie die vervanger wordt, is mij om het even. Dat kan Ten Hag prima invullen."

Roy ziet gelijkenis met seizoen 1994/1995

Hoewel de halve finales dichtbij zijn voor Ajax, vindt Roy het moeilijk om te zeggen hoe goed de ploeg in historisch perspectief écht is. Wel ziet hij een gelijkenis met het seizoen 1994/1995, toen Ajax voor het laatst de Champions League won.

"Je kunt pas zeggen hoe goed ze zijn als ze iets winnen, al is de situatie wel een beetje hetzelfde als in 1995. Toen was het financiële verschil tussen Ajax en de Europese topclubs ook heel groot, vergis je niet. Ook toen moest Ajax creatief denken."

Het heenduel tussen Ajax en Juventus in de Johan Cruijff ArenA eindigde vorige week in 1-1. 'De Oude Dame' nam de leiding via Cristiano Ronaldo, waarna Neres voor de gelijkmaker zorgde.

Juventus-Ajax begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin. De winnaar neemt het in de halve eindstrijd op tegen Manchester City of Tottenham Hotspur.

Bekijk het programma in de Champions League