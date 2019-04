Fred Rutten is dinsdag al na drie maanden ontslagen als trainer van Anderlecht. De 56-jarige Nederlander lag in Brussel onder vuur vanwege slechte resultaten.

Onder Rutten, die begin januari de ontslagen Hein Vanhaezebrouck opvolgde, presteerde Anderlecht slecht. 'Paars-Wit' haalde met moeite de play-offs en geeft in de stand al vijftien punten toe op koploper KRC Genk, dat wel een duel meer gespeeld heeft.

Het dieptepunt volgde zaterdag, toen de uitwedstrijd tegen Standard Luik voor rust bij een 2-0-achterstand definitief werd gestaakt nadat ontevreden Anderlecht-fans herhaaldelijk vuurwerk op het veld gooiden.

"We gaan in de beste verstandhouding en met wederzijds respect uit elkaar. We wensen Fred veel succes in zijn verdere carrière", zegt technisch directeur Frank Arnesen op de site van Anderlecht.

Inclusief het gestaakte duel in Luik had Rutten in dertien wedstrijden de leiding over Anderlecht. De recordkampioen kwam daarin tot vijf zeges, twee gelijke spelen en zes nederlagen.

Fred Rutten begin maart na het gewonnen competitieduel met Lokeren. (Foto: Pro Shots)

Anderlecht was negende club voor Rutten

Rutten was in Brussel bezig aan zijn negende klus als hoofdtrainer. De eenmalig Oranje-international begon zijn loopbaan als zelfstandig coach in 1999 bij FC Twente en keerde er in 2006 terug na functies als hoofd jeugdopleiding en assistent-trainer bij PSV.

Vervolgens was de voormalige speler van de Enschedeërs ook hoofdcoach bij Schalke 04, PSV, Vitesse, Feyenoord, Al Shabab en Maccabi Haifa. Rutten pakte met Twente de KNVB-beker (2001) en werd in 2008 Trainer van het Jaar in de Eredivisie.

Anderlecht heeft Karim Belhocine aangesteld als opvolger. Arno van Zwam blijft aan als assistent. Jonas De Roeck is de andere assistent van Belhocine, die die rol zelf had onder Rutten.

De eerstvolgende wedstrijd van Anderlecht zonder Rutten is zondag, wanneer KAA Gent op bezoek komt in Brussel. Weer een week later volgt een uitduel met Club Brugge.

