Ten Hag: 'We blijven groeien als team'

"Dit is reuze knap'', zegt trainer Erik ten Hag na de stunt van Ajax in Turijn. "De tegenstanders zijn allemaal onvergelijkbaar, maar tegen al die verschillende speelstijlen kunnen wij steeds goed uit de voeten. Iedere keer weten we weer grenzen te verleggen. Deze ploeg groeit, iedere wedstrijd weer." Ajax kwam nog wel op achterstand, maar toonde enorm veel veerkracht. "Ik ben geweldig trots op dit team en de staf. En dan vergeet ik nog heel veel mensen. We hebben dit samen gerealiseerd."