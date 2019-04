Juventus-Ajax ·

In totaal scoorde Ajax dit seizoen al zeventien keer en daarmee is het nog één treffer verwijderd van het aantal goals in het legendarische seizoen 1994/1995, toen de Champions League werd gewonnen. Het clubrecord is 22 goals in 1995/1996, het seizoen waarin Ajax in de finale na strafschoppen verloor van Juventus.