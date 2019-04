Arsenal is maandagavond naar de vierde plek in de Premier League gestegen. De ploeg van trainer Unai Emery won dankzij een bizarre blunder met 0-1 bij Watford. In Spanje liet Real Madrid punten liggen tegen CD Leganés: 1-1.

Pierre-Emerick Aubameyang tekende bij Watford-Arsenal al na tien minuten voor de enige treffer van de wedstrijd, met dank aan Ben Foster. De doelman van de thuisploeg treuzelde veel te lang met het wegschieten van de bal en zag de bal uiteindelijk via het been van de jagende Aubameyang in het doel belanden.

Het ging van kwaad tot erger voor Watford, dat een minuut later met tien man verder moest na een domme actie van aanvoerder Troy Deeney. De spits deelde een elleboogstoot uit aan Lucas Torreira en kreeg een directe rode kaart van scheidsrechter Craig Pawson.

Arsenal slaagde er met een man meer op het veld niet meer in de score te vergroten, maar had aan de minieme zege wel genoeg om de vierde plek over te nemen van Chelsea. De 'Blues' hebben eveneens 66 punten, maar een minder goed doelsaldo. Chelsea heeft bovendien een wedstrijd meer gespeeld.

Bij Watford stond rechtsback Daryl Janmaat de hele wedstrijd in het veld. De ploeg van trainer Javier Gracia staat op de tiende plek met 46 punten.

Pierre-Emerick Aubameyang maakte de enige treffer van de wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

Real Madrid niet langs Leganés

In La Liga speelde Real Madrid verrassend met 1-1 gelijk bij Leganés. De 'Koninklijke', die de rest van het seizoen nergens meer voor speelt, bleef daardoor voor de tweede keer in de laatste drie wedstrijden zonder zege.

Real kwam vlak voor rust op achterstand in Estadio Municipal de Butarque door een treffer van Jonathan Silva. Karim Benzema trok de stand in de 51e minuut gelijk met het binnenwerken van een rebound.

Door het gelijkspel komt Real op 61 punten, goed voor de derde plek. Koploper FC Barcelona en nummer twee Atlético Madrid hebben respectievelijk dertien en vier punten meer dan de ploeg van trainer Zinedine Zidane.

Benzema redde een punt voor Real Madrid. (Foto: Pro Shots)