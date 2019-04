Go Ahead Eagles heeft maandagavond slechte zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Deventer ging op sportpark De Toekomst met liefst 5-2 onderuit tegen Jong Ajax.

Thomas Verheijdt bezorgde Go Ahead nog wel een droomstart door al na drie minuten binnen te schieten na een misverstand achterin bij Jong Ajax, maar Lassina Traoré trok de stand een minuut later al gelijk.

Perr Schuurs, die net als onder anderen Václav Cerny en Noa Lang in de basis stond, maakte er in de eerste helft nog 2-1 van door hard raak te schieten uit een vrije trap. Hoewel Go Ahead na rust via opnieuw Verheijdt tot scoren kwam, was het Jong Ajax dat in de tweede helft uitliep naar een ruime voorsprong.

Danilo tekende in de 57e minuut met een van richting veranderd schot voor de 3-2, waarna Traoré en opnieuw Danilo de score verder uitbreidden.

Jong Ajax boekte de tweede achtereenvolgende zege en stijgt naar de zevende plek op de ranglijst. De ploeg van trainer Michael Reiziger vervolgt de competitie vrijdag met een thuiswedstrijd tegen koploper FC Twente, dat bij een overwinning de titel veiligstelt.

Go Ahead leed de tiende nederlaag van het seizoen en blijft op de derde plek steken met zestig punten. Nummer twee Sparta Rotterdam heeft vijf punten meer dan de ploeg van trainer John Stegeman.

Jong Ajax scoorde vijf keer tegen Go Ahead. (Foto: Pro Shots)

