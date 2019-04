Erik ten Hag denkt dat Ajax dinsdag in de return tegen Juventus nog beter moet spelen dan vorige week in de heenwedstrijd (1-1) in Amsterdam. Volgens de trainer moet zijn ploeg vooral zorgvuldiger omgaan met de kansen.

"We moeten morgen weer een grens verleggen", benadrukte Ten Hag maandagavond op de persconferentie van Ajax in het Allianz Stadium. "We weten dat we tot mooie dingen in staat zijn, dat hebben we in de ArenA gemerkt tegen Juventus. Maar het grote verbeterpunt is dat we effectiever moeten zijn."

Na de 1-1 van vorige week heeft Ajax doelpunten nodig, want Juventus heeft aan 0-0 genoeg om door te gaan. Mede daardoor is de Italiaanse club volgens Ten Hag favoriet voor een plek in de halve finales. "Ze waren vooraf al de favoriet en dat zijn ze na de 1-1 helemaal."

Toch denkt Ten Hag dat Juventus-trainer Massimiliano Allegri op zijn hoede zal zijn, omdat Ajax in de eerste wedstrijd het betere van het spel had.

"Ik houd er rekening mee dat Allegri iets anders gaat doen. Wij hadden thuis grote delen van de wedstrijd grip en controle. Maar zoals ik al zei, het lag aan de effectiviteit dat we maar één keer gescoord hebben."

Ajax trainde maandagavond in het Allianz Stadium en daarbij was ook Edgar Davids aanwezig. (Foto: ANP).

'Juventus is verder dan Real'

Op papier is het een lastige opgave voor Ajax om in Turijn vaker te scoren. Juventus incasseerde in de groepsfase van de Champions League slechts drie treffers en hield ook in het tweede achtstefinaleduel met Atlético Madrid (3-0) de nul.

De Amsterdamse club kan wel moed putten uit de return in de achtste finales tegen Real Madrid toen het liefst vier keer scoorde. "Maar Juventus is verder dan Real", zei Ten Hag. "Deze ploeg is ongelooflijk volwassen. We moeten morgen weer een grens over."

De trainer merkt wel dat de fraaie 1-4-zege in Estadio Santiago Bernabéu zijn ploeg goed heeft gedaan. "De flair is zeker niet afgenomen. We zitten in een flow en fysiek zijn we nog steeds goed. Het is een lang seizoen, maar iedereen is fris in het hoofd. Hopelijk kunnen we morgen een nieuwe mijlpaal bereiken."

Duel staat onder leiding van Franse arbiter Turpin

De return tussen Juventus en Ajax begint dinsdagavond om 21.00 uur in Turijn en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin. De laatste keer dat de Amsterdammers de halve finales van de Champions League bereikten, was in 1997.

Als Ajax nu weer de laatste vier haalt, is Tottenham Hotspur of Manchester City de tegenstander. Tottenham won vorige week de eerste wedstrijd met 1-0 in Londen en woensdag is de return in Manchester.