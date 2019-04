In Liverpool is maandag de ramp in het Hillsborough-stadion herdacht. Het is precies dertig jaar geleden dat er 96 fans van de Premier League-club in Sheffield om het leven kwamen nadat ze door een paniekuitbraak in de verdrukking kwamen.

De ramp gebeurde op 15 april 1989 tijdens de halve finale van de FA Cup tussen Liverpool en Nottingham Forest. Om 15.06 uur, het moment dat de wedstrijd destijds werd gestaakt, werd maandag op meerdere plekken in Liverpool een minuut stilte gehouden.

Het verkeer in de stad werd gedeeltelijk stilgelegd en vlaggen hingen halfstok. De klok van het stadhuis werd 96 keer geluid en voor St George's Hall werden 96 lantaarns aangestoken om de slachtoffers te herdenken.

Voor de Premier League-topper tussen Liverpool en Chelsea van zondag werd met een minuut stilte ook al stilgestaan bij de ramp. Trainer Jürgen Klopp en middenvelder Jordan Henderson legden maandag een krans bij het Hillsborough-monument op Anfield.

Voor St George's Hall werden 96 lantaarns aangestoken. (Foto: ANP).

Het monument ter nagedachtenis aan de Hillsborough-ramp. (Foto: ANP).

Er werden veel bloemen en kransen gelegd bij de monumenten. (Foto: ANP).

Mensen herdenken de Hillsborough-ramp van dertig jaar geleden. (Foto: ANP).

Een monument met daarop de namen van slachtoffers. (Foto: ANP).

Inwoners van Liverpool herdenken de Hillsborough-ramp. (Foto: ANP).