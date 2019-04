Richard Liesveld heeft besloten om per direct te stoppen als scheidsrechter in het betaalde voetbal. De 45-jarige arbiter floot door blessureleed al 2,5 jaar geen wedstrijden meer.

Liesveld revalideerde de afgelopen jaren van een rugblessure, maar hij is niet voldoende hersteld om actief te kunnen blijven als scheidsrechter, meldt de KNVB maandag.

De arbiter debuteerde op 11 februari 2001 in het profvoetbal. Sindsdien floot hij 197 duels in de Eredivisie en 131 duels in de Eerste Divisie. In totaal komt hij uit op 379 wedstrijden in het betaalde voetbal.

Liesveld was in 2013 de scheidsrechter bij de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen AZ en Ajax (2-3-zege voor Ajax) en twee jaar later kreeg hij de leiding over de bekerfinale tussen PEC Zwolle en FC Groningen (0-2-zege voor FC Groningen).

Liesveld, die bij het EK van 2012 en het EK van 2016 deel uitmaakte van het team van Björn Kuipers, floot zijn laatste wedstrijd op 25 november 2016. SC Cambuur won die dag met 3-1 van NAC Breda.