Danny Makkelie is maandag aangesteld als scheidsrechter voor het duel tussen FC Porto en Liverpool van woensdag. De Nederlander fluit in Portugal zijn zesde Champions League-wedstrijd van het seizoen.

In het Estádio do Dragão krijgt Makkelie hulp van onder anderen Pol van Boekel, die VAR is bij de return in de kwartfinales. Liverpool won het heenduel in eigen huis met 2-0.

Makkelie leidde dit seizoen al een wedstrijd van FC Porto. Dat was op 12 februari, toen de Portugezen in de achtste finales van de Champions League met 2-1 verloren bij AS Roma. Drie weken later zetten ze dat verlies in eigen huis recht door met 3-1 te winnen.

In de achtste finales floot Makkelie op 5 maart ook Borussia Dortmund-Tottenham Hotspur. In de groepsfase was de 36-jarige Nederlander arbiter bij Club Brugge-Dortmund, Olympique Lyon-Hoffenheim en CSKA Moskou-Viktoria Pilzen.

Niet eerder kwam Makkelie tot zes Champions League-duels in één seizoen. Vorig jaar leidde de scheidsrechter vijf wedstrijden in het belangrijkste Europese clubtoernooi.

FC Porto-Liverpool begint woensdag om 21.00 uur, net als Manchester City-Tottenham Hotspur. Dinsdag is om dezelfde tijd de aftrap bij Juventus-Ajax en FC Barcelona-Manchester United.

