Paris Saint-Germain-trainer Thomas Tuchel liet zondag na de pijnlijke nederlaag tegen Lille (5-1) zijn frustraties de vrije loop. De Duitser vindt dat zijn peperdure selectie in de breedte niet sterk genoeg is.

"We komen spelers tekort", baalde Tuchel. "We missen jongens als Lassana Diarra en Adrien Rabiot, dat kan iedereen zien. En ja, dat zal ik ook tegen de voorzitter zeggen. Niemand had het erover toen we wedstrijden wonnen, maar nu moet iedereen er wel over nadenken."

PSG heeft een straatlengte voorsprong op de concurrentie in de Franse competitie en had zondag aan een punt tegen nummer twee Lille genoeg om de tweede landstitel op rij en de zesde in de laatste zeven jaar veilig te stellen.

De steenrijke topclub beleefde echter een heel vervelende avond in Stade Pierre-Mauroy. Bij rust stond het 1-1 door een eigen goal van PSG-speler Thomas Meunier en een treffer van Juan Bernat.

Deze Spanjaard kreeg in de 36e minuut rood, waarna Lille in de tweede helft uitliep naar 5-1. Het was de eerste keer sinds december 2000 dat PSG vijf tegentreffers incasseerde in een competitieduel.

Kylian Mbappé. (Foto: ProShots)

Mbappé haalt hard uit

Sterspeler Kylian Mbappé hield zich na de wedstrijd niet in tegen Canal+ en zei dat PSG "speelde als beginnelingen" en "een gebrek aan persoonlijkheid" had getoond. Tuchel was het niet eens met die harde woorden van zijn aanvaller.

"Het is te makkelijk om te zeggen dat we geen persoonlijkheid toonden. We startten goed, zij kregen geen enkele kans in de eerste helft."

"Maar met tien man werd het lastig, zeker omdat we met zieke spelers moesten spelen, jongens die eigenlijk niet in actie hadden moeten komen. Het is onmogelijk om maar zestien spelers te hebben."

PSG druipt af na de nederlaag in Lille. (Foto: Pro Shots)

Silva en Meunier op lange blessurelijst

Tuchel moest het in Lille door blessures al stellen zonder aanvallers Neymar, Edinson Cavani en Ángel di María. In de eerste helft vielen verdedigers Thiago Silva en Meunier geblesseerd uit.

De Duitse trainer heeft bovendien het hele seizoen al problemen op het middenveld. Rabiot heeft ruzie met de clubleiding omdat hij zijn aflopende contract niet wil verlengen. De Fransman heeft sinds december niet meer gespeeld. Het contract van de 33-jarige Diarra werd in februari ontbonden.

"Gezien de omstandigheden hebben we een goede wedstrijd gespeeld", stelde Tuchel. "Ik moet mijn spelers beschermen."

PSG kan zich komende woensdag in de uitwedstrijd tegen FC Nantes alsnog verzekeren van het kampioenschap, al heeft Tuchel er een hard hoofd in. "Winnen in Nantes? Ik denk het niet. We gaan daar misschien maar met dertien spelers naartoe…"

Stand aan kop van de Ligue 1 1. Paris Saint-Germain: 31-81

2. Lille: 32-64

3. Olympique Lyon: 32-56

4. Saint-Étienne: 32-53

5. Olympique Marseille: 32-51

