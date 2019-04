Frenkie de Jong behoort tot de 22-koppige selectie van Ajax die maandag afreist naar Turijn voor het cruciale Champions League-duel met Juventus. Het is nog wel onduidelijk of de middenvelder dinsdag in actie kan komen.

De Jong liet zich zaterdag tijdens het gewonnen competitieduel met Excelsior (6-2) voor rust wisselen met hamstringklachten. Sindsdien is de inzetbaarheid van de toekomstig FC Barcelona-speler tegen Juventus onzeker.

De selectie van Ajax-trainer Erik ten Hag kent weinig verrassingen. De negentienjarige middenvelder Jurgen Ekkelenkamp, die in de slotfase van het heenduel zijn Champions League-debuut maakte en tegen Excelsior de geblesseerde De Jong verving, behoort ook tot de groep.

Nicolás Tagliafico reist ook mee naar Italië, al is hij niet speelgerechtigd. De Argentijnse linksback kreeg tijdens de wedstrijd in Amsterdam een gele kaart en is geschorst.

Ajax jaagt op eerste halvefinaleticket sinds 1997

Ajax jaagt tegen Juventus op een plek in de halve finales van de Champions League. Het heenduel in de Johan Cruijff ArenA eindigde vorige week in 1-1 door doelpunten van Cristiano Ronaldo en David Neres.

In 1997 haalde Ajax voor het laatst de laatste vier van het belangrijkste Europese clubtoernooi. Toen versperde Juventus de Amsterdammers de weg naar de finale.

Juventus-Ajax begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin.

Frenkie de Jong moest zich zaterdag tegen Excelsior laten wisselen. Jurgen Ekkelenkamp verving hem. (Foto: Pro Shots)

