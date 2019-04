Virgil van Dijk geniet volop van de overwinning die hij zondag met Liverpool op Chelsea boekte (2-0). 'The Reds' doen nog altijd volop mee om de landstitel in de Premier League.

"Het was heel intens en het was geweldig. Het geeft iets extra's en dat heb je nodig in dit soort wedstrijden om door te gaan en elkaar op te zwepen. Dat deden we aardig", zei Van Dijk bij Ziggo Sport over de sfeer op Anfield.

"Het was heel zwaar, vooral in de tweede helft. Het is geweldig dat we hier de drie punten hebben gepakt en ook dat we de nul hebben gehouden. Dat is voor ons heel belangrijk."

Na een doelpuntloze eerste helft pakte Liverpool na rust de zege door doelpunten van Sadio Mané en Mohamed Salah, die prachtig raak schoot. De voorsprong op concurrent Manchester City is twee punten, al hebben 'The Citizens' een duel minder gespeeld.

"We praten niet veel over de titelstrijd", aldus Van Dijk. "Er zijn nog vier wedstrijden te gaan en we weten gewoon niet wat er kan gebeuren. We moeten ons focussen op de wedstrijden die ons te wachten staan."

Coach Jürgen Klopp gaat uit zijn dak tijdens de topper tegen Chelsea. (Foto: Pro Shots)

Liverpool-manager Klopp is lyrisch

Manager Jürgen Klopp was lyrisch na de overwinning op Chelsea, dat nu vierde staat. "Ik ben enorm trots op het team en ook op de fans. Ik ben zo dankbaar dat ik hier deel van uitmaak, geweldig. Soms is het echt overweldigend. We hebben het fantastisch gedaan", zei hij.

De Duitser kon niet ontkennen dat het resultaat van concurrent City meespeelde bij Liverpool. De regerend kampioen won eerder op zondag met 1-3 van Crystal Palace.

"De eerste vraag die we elkaar vandaag stelden was: wat heeft City gedaan? We kunnen daar nu eenmaal niet omheen, al is het niet interessant voor ons", aldus Klopp.

"We verwachten dat ze alle resterende wedstrijden winnen, dus het is aan ons om zoveel mogelijk punten te pakken. Als we kampioen worden, is dat geweldig. En zo niet, dan hebben we alsnog een heel goede ploeg."

Liverpool gaat woensdag op bezoek bij FC Porto in de kwartfinales van de Champions League. Het heenduel werd vorige week met 2-0 gewonnen. Vier dagen na de return gaat de ploeg van Van Dijk en Klopp in de Premier League op bezoek bij Cardiff City.

