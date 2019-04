De Graafschap-coach Henk de Jong heeft zich in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen PSV behoorlijk gestoord aan de verwachting bij veel mensen dat zijn ploeg een grote nederlaag zou gaan lijden.

Die voorspelling werd gevoed door uitspraken van PSV-trainer Mark van Bommel, die in aanloop naar het duel met het oog op het doelsaldo van zijn ploeg een 11-0-zege van het Nederlands elftal op San Marino uit 2011 aanhaalde.

"Doelsaldo, 8-0, 9-0, zelfs 11-0, zo werd er gepraat", foeterde De Jong zondag na afloop van de met 2-1 verloren wedstrijd in Eindhoven bij FOX Sports. "Dat doet wel pijn."

"Het is voor ons niet eenvoudig om wedstrijden te winnen. Als er dan zo gepraat wordt, denk ik: kom op, een beetje respect. Dat wilde ik toch even kwijt. Daarom vond ik die slotfase wel leuk, wel humor."

Van Bommel bracht de monsterzege van Oranje te berde vanwege het doelsaldo dat weleens van doorslaggevend belang kan worden in de strijd om de landstitel. Ajax en PSV hebben momenteel evenveel punten, maar de Amsterdammers gaan door een veel beter doelsaldo (+78 om +66) aan kop in de Eredivisie.

"Ik kan niet ontkennen dat we negen goals achterstaan. Dat kunnen we in één duel goedmaken", zei Van Bommel op zijn persconferentie. "We hebben ooit met Oranje elf keer gescoord tegen San Marino, waarbij ik niet zeg dat De Graafschap San Marino is."

Delano Burgzorg en Jordy Tutuarima vieren de openingstreffer van De Graafschap. (Foto: Pro Shots)

'Het mooiste was dat PSV tijd ging rekken'

Van Bommel zag zondag dat PSV het behoorlijk lastig had. Halverwege de eerste helft nam De Graafschap zelfs brutaal de leiding in Eindhoven door een doelpunt van Delano Burgzorg.

In de tweede helft boog de thuisploeg de achterstand om in een voorsprong via goals van Steven Bergwijn (penalty) en Luuk de Jong. De Jong genoot door de uitspraken van Van Bommel vooral van de slotfase, waarin PSV onder meer tijd probeerde te winnen.

"Het mooiste vond ik dat PSV in de slotfase helemaal terugging en zelf tijd ging rekken", aldus de 54-jarige coach, die volgend seizoen terugkeert bij SC Cambuur. "Ik vond dat eigenlijk het mooiste van de hele middag."

Teleurstelling bij Bart Straalman na de nederlaag van De Graafschap. (Foto: Pro Shots)

'Ik ga ervan uit dat wij erin blijven'

De Jong vond de nederlaag van zijn ploeg wel terecht. "Uiteindelijk voelde ik de goal van PSV wel aankomen. Bij fases deden we weer gekke dingen, al kwam dat ook doordat de jongens kapot waren."

Desondanks was hij wel trots op zijn elftal. "Ik zeg al het hele seizoen dat wij het goed doen als we nacompetitie halen. En dan gaan we gewoon meedoen om te winnen. Al kunnen we er ook nog direct in blijven. Ik ga ervan uit dat wij erin blijven."

Met nog vier speelrondes voor de boeg bezet De Graafschap de zestiende plaats. De 'Superboeren' hebben drie punten achterstand op FC Emmen, dat op de veilige vijftiende plaats staat.

Verbetering: In dit artikel stond eerder dat Henk de Jong zich ergerde aan uitspraken van Mark van Bommel. In zijn interview benadrukte hij echter dat hij zich niet aan Van Bommel zelf stoorde. We hebben de onjuistheid aangepast.