FC Utrecht heeft zondag de vijfde plek in de Eredivisie behouden. De Domstedelingen hielden concurrent Vitesse in Stadion Galgenwaard op een doelpuntloos gelijkspel.

Het treffen tussen de subtoppers Eredivisie leverde geen spektakel op. Vitesse toonde zich de sterkste ploeg en leek in de slotfase ook de zege binnen te halen, maar de rake kopbal van Jake Clarke-Salter werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

De 0-0 bij FC Utrecht betekende al het vierde gelijkspel op rij en de elfde remise dit seizoen voor Vitesse. De Arnhemmers, die op 2 maart voor de laatste keer een wedstrijd wonnen, blijven op de zevende plek steken met 44 punten.

FC Utrecht verzuimde zich te revancheren voor de blamage van vorige week tegen ADO Den Haag (5-0), maar staat met 47 punten nog altijd op de vijfde plek. De nummers vier tot en met zeven mogen aan het einde van het seizoen meedoen aan de play-offs voor Europees voetbal.

Bij Vitesse zat trainer Leonid Slutsky niet op de bank, maar op de tribune. De Rus zat een schorsing van één wedstrijd uit naar aanleiding van zijn keiharde kritiek vorige week op arbiter Serdar Gözübüyük na de wedstrijd tegen PSV (3-3). Zijn assistent Oleg Yarovinskiy nam de honneurs waar in Stadion Galgenwaard.

Willem Janssen beklaagt zich. (Foto: Pro Shots)

Doelpunt Van de Streek afgekeurd door VAR

De eerste kans van de wedstrijd was voor Vitesse en daar mochten de Arnhemmers Rico Strieder dankbaar voor zijn. De middenvelder van Utrecht verspeelde de bal door geklungel in zijn eigen strafschopgebied, maar het daaropvolgende schot van Thomas Buitink werd gekeerd door David Jensen.

Nadat Willem Janssen namens FC Utrecht al gevaarlijk was geworden met een kopbal uit een corner (net over), leken de Domstedelingen na twintig minuten alsnog op voorsprong te komen. Sander van de Streek schoot binnen nadat hij de bal gelukkig in zijn voeten had gekregen, maar de VAR keurde zijn treffer af wegens buitenspel.

De kansen waren verder schaars in Stadion Galgenwaard, waar de twee ploegen vooral aftastten. Het meeste gevaar bij Vitesse kwam van Martin Ødegaard en die was na ruim een half uur ook dicht bij de 1-0. Zijn vrije trap was hard en in de hoek, maar Jensen kreeg er zijn vingertoppen nog tegenaan.

Sean Klaiber geeft de bal voor. (Foto: Pro Shots)

VAR zet streep door winnende treffer Vitesse

Utrecht had in de eerste helft geen enkel schot op doel gelost en ook na rust kwam de meeste dreiging van Vitesse, al leverde dat niet direct grote kansen op. De bezoekers probeerden het vooral van afstand, maar pogingen van Alexander Büttner (over), Bryan Linssen (naast en over) en Ødegaard (redding Jensen) waren niet doeltreffend.

In defensief opzicht kwam Vitesse amper in de problemen tegen het povere Utrecht. De beste kans in de tweede helft was voor rechtsback Sean Klaiber, maar zijn afstandsschot was een prooi voor doelman Remko Pasveer.

In de slotfase leek Vitesse alsnog loon naar werken te krijgen in Utrecht. Clarke-Salter kopte de bal uit een vrije trap van Ødegaard via de onderkant van de lat binnen, maar de VAR besloot het winnende doelpunt na lang beraad af te keuren wegens buitenspel.

