Napoli heeft er zondag in de Serie A met een 1-3-overwinning op Chievo Verona voor gezorgd dat Juventus nog niet zeker is van de landstitel. In de Bundesliga nam Bayern München dankzij een eenvoudige 1-4-zege op Fortuna Düsseldorf de koppositie weer over van Borussia Dortmund.

Napoli kwam na een kwartier op voorsprong in Verona door een doelpunt van Kalidou Koulibaly, die raak kopte uit een hoekschop. Halverwege de tweede helft verdubbelde oud-Ajacied Arek Milik de marge met een afstandsschot.

Tien minuten voor tijd maakte Koulibaly bij een hoekschop zijn tweede van de wedstrijd, waarna Bostjan Cesar in blessuretijd de eer redde voor hekkensluiter Chievo.

Bij puntenverlies van Napoli bij Chievo was Juventus zeker van de achtste landstitel op rij en het 35e kampioenschap in totaal. De 'Oude Dame' leed zaterdag met een B-ploeg een verrassende 2-1-nederlaag bij laagvlieger SPAL.

Door de overwinning heeft nummer twee Napoli nu zeventien punten achterstand op koploper Juventus. Er zijn nog zes speelrondes te gaan in de Serie A.

Juventus speelt dinsdag de return tegen Ajax in de Champions League. In de heenwedstrijd speelde 'De Oude Dame' met 1-1 gelijk in Amsterdam.

Bayern München viert een van de treffers tegen Fortuna Düsseldorf. (Foto: Pro Shots)

Coman leidt eenvoudige zege Bayern in

In Duitsland maakte Kingsley Coman de eerste twee treffers voor Bayern in Düsseldorf. Na een kwartier tikte de Fransman een afgemeten voorzet van Serge Gnabry binnen en enkele minuten voor rust rondde hij een schitterende aanval van de bezoekers af.

Vroeg in de tweede helft viel Manuel Neuer uit bij Bayern, nadat hij zich had verstapt. Kort nadat de doelman was vervangen door Sven Ulreich, zorgde Gnabry voor de 0-3. De vleugelspeler vond van dichtbij het net na een hoekschop.

In de slotfase deed Dodi Lukebakio uit een penalty nog wat terug namens Düsseldorf. De bal ging op advies van de VAR op de stip na hands van Mats Hummels. In blessuretijd bepaalde invaller Leon Goretzka uit een rebound de eindstand.

Door de overwinning heeft Bayern één punt voorsprong op Dortmund, dat zaterdag met 2-1 won van FSV Mainz 05. Er zijn nog vijf speelrondes te gaan in de Bundesliga.

