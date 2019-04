Liverpool heeft de koppositie in de Premier League weer overgenomen van Manchester City. De 'Reds' wonnen zondag op Anfield de topper tegen Chelsea met 2-0. Eerder op de dag pakte City de drie punten op bezoek bij Crystal Palace: 1-3.

Liverpool nam in de eerste helft het initiatief tegen Chelsea, maar dat leverde nauwelijks grote kansen op. Mohamed Salah bracht zijn ploeg vroeg in de wedstrijd wel bijna op voorsprong, maar zijn volley werd gekeerd door Kepa Arrizabalaga.

In de slotfase van de eerste helft was Liverpool, waarbij Virgil van Dijk de hele wedstrijd speelde en Georginio Wijnaldum halverwege de tweede helft inviel, opnieuw dicht bij de openingstreffer. Een inzet van Sadio Mané ging net naast.

Zes minuten na rust was het wel raak voor de thuisploeg. Bij een prachtige aanval zette Jordan Henderson de bal voor en kopte Mané op fraaie wijze raak.

Mohamed Salah viert zijn wereldgoal op bijzondere wijze. (Foto: Pro Shots)

Wereldgoal Salah zorgt voor beslissing

Chelsea was nog niet bekomen van het tegendoelpunt of Liverpool had de marge via een wereldgoal van Salah al verdubbeld. De Egyptenaar nam een lange pass van Van Dijk aan, trok naar binnen en schoot de bal vanaf zo'n 25 meter prachtig in de linkerbovenhoek.

De 'Blues' gingen vervolgens op zoek naar de aansluitingstreffer en waren daar dicht bij toen Eden Hazard de paal raakte. Daarna konden de bezoekers nauwelijks meer gevaar stichten.

Door de overwinning heeft Liverpool nu twee punten meer dan Manchester City, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Voor de ploeg van coach Josep Guardiola staan er nog vijf duels op het programma.

Kevin De Bruyne en Raheem Sterling vieren de openingstreffer van Manchester City. (Foto: Pro Shots)

Sterling leidt zege City bij Crystal Palace in

Op Selhurst Park maakte Raheem Sterling de eerste twee doelpunten voor City tegen Crystal Palace. De vleugelspeler opende na een kwartier de score na een schitterende pass van Kevin De Bruyne.

Na iets meer dan een uur spelen was Sterling opnieuw trefzeker. Ditmaal tikte de 49-voudig international van Engeland van dichtbij binnen op aangeven van Leroy Sané.

De buit leek binnen voor City, maar negen minuten voor tijd bracht Luka Milivojevic de spanning uit een vrije trap terug. In de negentigste minuut zorgde invaller Gabriel Jesus voor de beslissing.

Voor City was de overwinning op Palace, waarbij Patrick van Aanholt de hele wedstrijd meedeed, de negende op rij in de Premier League. Op 29 januari leed de regerend landskampioen op bezoek bij Newcastle United (2-1) voor het laatst puntenverlies.

