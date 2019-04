Sc Heerenveen en FC Groningen hebben de 'Derby van het Noorden' zondag beslecht in een gelijkspel. De Friezen gaven in de tweede helft voor eigen publiek een 1-0-voorsprong uit handen: 1-1. Willem II was met 2-0 sterk voor PEC Zwolle.

Pelle van Amersfoort opende na 38 minuten de score bij Heerenveen-Groningen. Paul Gladon tekende een kwartier na rust voor de gelijkmaker en daar bleef het ook bij in het Abe Lenstra Stadion.

Heerenveen speelde tegen Groningen de eerste wedstrijd onder interim-trainer Johnny Jansen. Hij neemt de rest van het seizoen de honneurs waar bij de Friezen, die woensdag besloten hoofdcoach Jan Olde Riekerink te ontslaan.

Voor Heerenveen is het de derde wedstrijd op rij zonder zege. De middenmoter, die eerder deze maand onderuitging tegen Feyenoord (3-0) en FC Emmen (2-0), blijft door het gelijkspel op de tiende plek steken met 37 punten. Groningen staat met 42 punten wel in het linkerrijtje.

FC Groningen viert de gelijkmaker tegen Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

Groningen in eerste helft machteloos

De kansen in de 'Derby van het Noorden' waren in de eerste helft op één hand te tellen. De eerste echte mogelijkheden kwamen op naam van Morten Thorsby, maar de Noor was onzorgvuldig in de afronding. Hij maaide eerst over de bal heen en schoot vervolgens naast.

Vlak daarna was het Van Amersfoort met een goede kans op de 1-0, maar hij stuitte op doelman Sergio Padt. Groningen stelde daar helemaal niks tegenover en incasseerde aan het einde van de eerste helft alsnog een treffer. Lucas Woudenberg gaf een voorzet vanaf de linkerkant en Van Amersfoort kopte simpel binnen bij de eerste paal.

In de tweede helft kwam Groningen een stuk beter voor de dag en kreeg de ploeg via Kaj Sierhuis de eerste kans van de wedstrijd, maar doelman Warner Hahn keerde zijn inzet. Ben Rienstra raakte daarna met een schot van dichtbij de paal voor Heerenveen.

Hahn wist Groningen nog twee keer van scoren af te houden, maar hij moest een kwartier voor tijd alsnog capituleren. Invaller Gladon volleerde de bal op fraaie wijze in het doel. Beide ploegen kregen in de slotfase nog kansen op de winnende treffer, maar het bleef bij 1-1 in Heerenveen.

Paul Gladon viert de 1-1 tegen Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

Willem II herstelt zich van nederlaag tegen Ajax

Willem II deed uitstekende zaken door PEC Zwolle in eigen huis te verslaan. Damil Dankerlui (38e minuut) en Alexander Isak (60e minuut) tekenden voor de twee Tilburgse treffers in het Koning Willem II Stadion.

De pas negentienjarige Isak loopt door zijn treffer tegen PEC nog steeds één op één. De huurling van Borussia Dortmund speelde tot dusver twaalf competitiewedstrijden voor Willem II en staat nu op even zoveel treffers. Hij is de eerste buitenlandse speler die in zijn eerste twaalf Eredivisie-duels minstens twaalf keer tot scoren is gekomen.

Voor Willem II is het al de vijfde zege in de laatste zes wedstrijden. Alleen Ajax was in die reeks te sterk voor de Tilburgers (1-4), die door de overwinning naar de achtste plek stijgen met 43 punten.

PEC is nog niet helemaal zeker van lijfsbehoud, al is de kans klein dat de ploeg van trainer Jaap Stam nog in de nacompetitie terechtkomt. De 'Blauwvingers' hebben 35 punten, negen meer dan nummer zestien De Graafschap.

Willem II viert de zege op PEC Zwolle. (Foto: Pro Shots)

Willem II heer en meester tegen PEC

Willem II nam tegen PEC direct het initiatief en het was dan ook wachten op de 1-0. Isak was al twee keer dicht bij de openingstreffer, maar de Zweedse revelatie stuitte op doelman Mickey van der Hart.

In de 38e minuut was het alsnog raak voor de thuisploeg met dank aan Dankerlui. De verdediger werkte een voorzet van Isak met de zijkant van zijn lichaam binnen.

Waar PEC na rust iets beter voor de dag leek te komen, was het Willem II dat de wedstrijd een kwartier na rust besliste. Isak raakte de bal niet geweldig, maar zag zijn rollertje wel in de linkerhoek belanden.

De spits kreeg in blessuretijd nog de uitgelezen kans op de 3-0. Scheidsrechter Rob Dieperink wees naar de stip na een overtreding op Fernando Lewis, maar Isak zag zijn poging gekeerd worden door Van der Hart.

