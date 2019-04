De spelers van PSV balen ervan dat ze zondag tegen De Graafschap maar met 2-1 wisten te winnen. Koploper Ajax liep daardoor op doelsaldo verder uit in de titelstrijd.

"Het gaat moeilijk worden, maar niets is onmogelijk in het voetbal", antwoordde De Jong aan FOX Sports op de vraag of zijn ploeg kampioen wordt als het de laatste vier wedstrijden worden gewonnen. "Er kan van alles gebeuren, maar we hebben niets in eigen hand."

Na zondag lijkt het niet meer realistisch dat PSV op doelsaldo Ajax voorbijstreeft. De Amsterdammers waren zaterdag met 6-2 te sterk voor Excelsior en hebben met nog vier duels te gaan een saldo dat twaalf treffers beter is dan dat van de concurrent.

"We moeten afwachten en hopen dat Ajax nog punten laat liggen", concludeerde De Jong.

Steven Bergwijn schiet uit een strafschop de gelijkmaker binnen. (Foto: Pro Shots)

Bergwijn vindt spel PSV in eerste helft 'niet best'

De titelstrijd leek zondag al een beslissende wending te krijgen. De Graafschap kwam halverwege de eerste helft op een verrassende 0-1-voorsprong via Delano Burgzorg.

Pas in de 65e minuut werd het gelijk door een benutte strafschop van Steven Bergwijn en ruim vijf minuten later bezorgde De Jong zijn ploeg de zege. "We waren niet best", gaf Bergwijn toe. "Zeker de eerste helft niet. In de tweede helft alleen bij vlagen."

Na de zwakke eerste helft speelde PSV na rust in een opportunistische opstelling. Bergwijn ging als diepe spits spelen met De Jong daar kort achter, om lange ballen door te kunnen koppen. Op die manier werden enkele grote kansen gecreëerd. Dat leidde alleen tot doelpunten van Bergwijn en De Jong.

"Voorlopig hoeven we niet meer over het doelsaldo te praten, we moeten gewoon zorgen dat we onze wedstrijden blijven winnen", stelde Bergwijn vast.

Voor PSV staan er dit seizoen nog duels met ADO Den Haag (thuis), Willem II (uit), Heracles Almelo (thuis) en AZ (uit) op het programma.