PSV heeft zondag in de Eredivisie ternauwernood puntenverlies weten te voorkomen. De Eindhovenaren stonden thuis tegen De Graafschap lang op achterstand, maar zetten die situatie recht na rust: 2-1

Door de zege komt PSV met 74 punten op gelijke hoogte met Ajax. De Amsterdammers, die zaterdag al met 6-2 wonnen van Excelsior, hebben een veel beter doelsaldo (+78 om +66). PSV lijkt daardoor op een misstap van de Amsterdammers te moeten hopen om de titel te pakken.

De Graafschap nam in het Philips Stadion brutaal de leiding. Delano Burgzorg kopte in de 26e minuut de 0-1 binnen. Pas na dik een uur spelen kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Steven Bergwijn benutte een strafschop.

Uit een voorzet van Denzel Dumfries zorgde Luuk de Jong in de 73e minuut voor grote opluchting bij het thuispubliek. Hij schoot van dichtbij raak.

Burgzorg zette De Graafschap verrassend op voorsprong. (Foto: Pro Shots)

Fel De Graafschap houdt PSV lang in bedwang

De hoop in Eindhoven was dat PSV tegen De Graafschap flink aan het doelsaldo zou werken. De formatie uit Doetinchem ging bijvoorbeeld eerder dit seizoen met 8-0 ten onder bij Ajax en verloor thuis al met 1-4 van PSV.

De 'Superboeren' kwamen echter niet naar Eindhoven om zich af te laten slachten. De Graafschap begon fel, hield PSV lang uitstekend in bedwang en kreeg in de openingsfase zelf wat kansjes.

De eerste grote mogelijkheid was wel voor de thuisploeg. Hirving Lozano dook na een steekpass op voor het doel van Nigel Bertrams, maar raakte met zijn schuiver de buitenkant van de paal. Luuk de Jong schoot even later in het zijnet.

De stemming in het Philips Stadion sloeg in de 26e minuut om. De mee opgekomen rechtsback Leeroy Owusu vond met een puntgave voorzet het hoofd van Burgzorg, die Jeroen Zoet met een kopbal in de verre hoek kansloos liet.

PSV kreeg een uur lang amper voet aan de grond. (Foto: Pro Shots)

Dumfries raakt de lat voor PSV

In de jacht op de gelijkmaker kreeg PSV daarna voldoende ruimte, maar de Eindhovenaren sprongen daar onzorgvuldig mee om, al was Dumfries met een schot op de lat dicht bij de 1-1.

Tekenend voor het matige spel van PSV voor rust was echter de misser van Lozano, die de bal voor een vrijwel leeg deel naast schoot. Hij vond op slag van rust wel het net, maar die treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel van De Jong, die op Bertrams was gestuit.

De achterstand leverde PSV in de rust een fluitconcert van het publiek op. Van Bommel greep direct in door met Donyell Malen een frisse aanvaller te brengen. Hij verving Mohammed Ihattaren, die verrassend de voorkeur had gekregen boven Gastón Pereiro.

Bergwijn schoot na dik een uur vanaf 11 meter de 1-1 binnen. (Foto: Pro Shots)

PSV dankzij strafschop op gelijke hoogte

PSV viel na rust met iets meer geduld aan en dat leverde kansjes voor Bergwijn en Lozano op. Een schot van Pablo Rosario scheerde bovendien maar net langs de kruising. De grootste kans was na krap een uur spelen voor De Jong, die vrij voor Bertrams op de benen van de doelman schoot.

Na dik een uur spelen viel de gelijkmaker alsnog. De bal ging op de stip na een domme overtreding van Fabian Serrarens op Lozano. Bergwijn bleef koel vanaf 11 meter.

De Graafschap kon na de gelijkmaker geen vuist meer maken, waardoor het vooral wachten op de 2-1 was. Die viel dik een kwartier voor tijd dan ook. Dumfries bediende De Jong die Bertrams van dichtbij nu wel kansloos liet. PSV kwam in de slotfase nog goed weg, toen Daniel Schwaab zijn doelman bijna passeerde. Zoet tikte de bal over en behoedde zijn ploeg zo voor puntenverlies.

