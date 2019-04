Frank de Boer is opgelucht en trots dat hij met Atlanta United eindelijk zijn eerste overwinning in de MLS heeft geboekt. De regerend kampioen won zaterdagavond (lokale tijd) met 0-2 van hekkensluiter New England Revolution.

Atlanta maakte zo een einde aan de zegeloze reeks in de competitie. De ploeg van De Boer wist de eerste vier duels van het seizoen met D.C. United (2-0), FC Cincinnati (1-1), Philadelphia Union (1-1) en Colombus Crew (2-0) allemaal niet te winnen.

"De laatste twee weken hebben we veel gepraat", vertelde De Boer na zijn eerste competitiezege met Atlanta over de moeizame start van het seizoen. "Dat heeft voor veel positieve energie en het nodige vertrouwen gezorgd. Alles wees erop dat we op de goede weg waren, dus het was wachten op een goed resultaat."

De Boer mocht vooral middenvelder Ezequiel Barco dankbaar zijn tegen New England Revolution. De twintigjarige Argentijn viel door een blessure van Eric Daian Remedi al na een kwartier in en was goud waard voor de bezoekers. Hij wist in de 29e en 49e minuut te scoren in het Gillette Stadium.

Ezequiel Barco lacht na zijn treffers voor Atlanta. (Foto: Pro Shots)

'Dit belooft wat voor de toekomst'

Volgens De Boer had Atlanta nog veel vaker kunnen en misschien ook wel moeten scoren in Foxborough. "De wedstrijd is in 2-0 geëindigd, maar het had ook 6-1 of 7-1 kunnen zijn. We kunnen echt met een heel goed gevoel terugkijken op dit duel. Het belooft wat voor de toekomst."

Matchwinner Barco toonde zich net zo opgelucht als De Boer. "Al vanaf de eerste wedstrijd van het seizoen jagen we op een zege, dus dit is heel belangrijk voor ons. Dit geeft ons allemaal meer vertrouwen."

Door de overwinning steeg Atlanta United naar de negende plek in de Eastern Conference met vijf punten uit vijf wedstrijden. De beste zeven ploegen plaatsen zich voor de play-offs. Atlanta vervolgt de competitie op 20 april met een thuiswedstrijd tegen FC Dallas, de nummer vijf van de Western Conference.