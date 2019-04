De UEFA heeft zondag de Fransman Clément Turpin aangesteld als arbiter voor Juventus-Ajax in de kwartfinales van de Champions League. Het heenduel eindigde woensdag in 1-1.

Turpin krijgt dinsdag in het Juventus Stadium assistentie van zijn landgenoten Nicolas Danos en Cyril Gringore. Benoit Bastien is de vierde official en Nicolas Rainville treedt op als VAR.

De andere kwartfinale op dinsdag tussen Barcelona en Manchester United staat onder leiding van de Duitser Felix Brych. De Spanjaarden verdedigen een 1-0-voorsprong.

Voor de 36-jarige Turpin is het de derde keer dat hij dit seizoen een duel van Ajax fluit. Eerder had hij de leiding over Ajax-Bayern München (3-3), waarbij hij rood gaf aan Maximilian Wöber van de thuisploeg en de Duitser Thomas Müller.

In augustus was Turpin scheidsrechter bij Ajax-Dynamo Kiev (3-1) in de laatste voorronde van het miljoenenbal. In het hoofdtoernooi floot hij dit seizoen nog drie andere duels: Internazionale-Tottenham Hotspur (2-1), AS Roma-Real Madrid (0-2) en Manchester City-Schalke 04 (7-0).

Turpin legt het duel tussen Feyenoord en Roma stil wegens ongeregeldheden op de tribune. (Fot: Pro Shots)

Turpin staakte in 2015 duel van Feyenoord

Turpin is in Nederland vooral bekend van de Europa League-wedstrijd tussen Feyenoord en Roma (1-2) in 2015. Hij legde dat duel tijdelijk stil en gaf rode kaarten aan Mitchell te Vrede en reservedoelman Erwin Mulder.

Na het 1-1-gelijkspel in het heenduel van woensdag in de Johan Cruijff ArenA zal Ajax ieder geval moeten scoren in Turijn. De wedstrijd begint om 21.00 uur.