Juventus-trainer Massimiliano Allegri heeft er geen spijt van dat hij zaterdag veel basisspelers rust gaf met het oog op het Champions League-duel met Ajax van dinsdag. Door de nederlaag tegen SPAL (2-1) is de club nog geen kampioen.

Bij een punt tegen SPAL had Juventus de titel al kunnen vieren. Dat kan zondag alsnog, als Napoli punten verspeelt tegen Chievo Verona. Allegri heeft het vizier echter al op dinsdag staan. Juventus moet na de 1-1 in Amsterdam flink aan de bak.

"Het was vandaag makkelijk geweest om de vaste elf te laten spelen en de titel te verdienen, maar gezien onze resultaten van dit seizoen, vond ik het belangrijker om ons te richten op de wedstrijd in de Champions League", zei de coach zaterdag tegen Sky Sports Italia.

Allegri ziet dan ook vooral winstpunten. Zo kon hij Paulo Dybala weer eens een hele wedstrijd laten spelen. De Argentijn lag er dit seizoen enige tijd uit en moet zich vaak tevredenstellen met invalbeurten.

"Hoe meer hij speelt, hoe beter hij wordt. Het is voor hem niet makkelijk om vaak maar twintig minuten te spelen en dan geblesseerd te raken. Ik ben blij met zijn optreden van vandaag. Een goed teken voor dinsdag, ook met het oog op een eventuele verlenging."

Kean krijgt tegen Ajax mogelijk een basisplaats. (Foto: Pro Shots)

Allegri hint op basisplaats Kean

Allegri nam de eventuele zorgen over Blaise Matuidi weg voor het duel met Ajax. "Hij is er gewoon bij, hij had gewoon kramp." Achter de namen van Douglas Costa, Emre Can en Giorgio Chiellini staat nog een vraagteken.

"We kijken zondagochtend in de training hoe het met Chiellini is", zei Allegri. "We moeten voorzichtig met hem zijn, want zijn kuitspieren spelen zo nu en dan op."

Allegri geeft dinsdag mogelijk een basisplaats aan Moise Kean, die het enige doelpunt tegen SPAL voor zijn rekening nam. Dat gaat dan ten koste van Mario Mandzukic, die woensdag tegen Ajax geen beste indruk maakte. Kean werd tegen SPAL voortijdig naar de kant gehaald.

"Moise is een ander type speler dan Mario", stelde Allegri. "Het is belangrijk dat we hem fit houden en dan zien we wel wat we dinsdag beslissen."

Het duel in de kwartfinales van de Champions League tussen Juventus en Ajax begint dinsdag om 21.00 uur.

