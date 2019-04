Giovanni van Bronckhorst is niet te spreken over het gedrag van Jordy Clasie bij diens wissel. De middenvelder van Feyenoord maakte zaterdag in de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo een hoop misbaar toen hij naar de kant werd gehaald.

"Jordy vertoonde daarmee ongepast gedrag", zei Van Bronckhorst na afloop van de wedstrijd bij FOX Sports. "Dat kan ik niet accepteren."

Clasie werd een klein kwartier voor tijd vervangen door Robin van Persie. De reserve-aanvoerder kon zich duidelijk niet vinden in die wissel en liep heel langzaam het veld af. Vervolgens weigerde hij ook de hand van Van Bronckhorst te schudden.

"Jordy is een emotionele jongen, iedereen verwerkt zoiets op zijn eigen manier. Hij is nu ook weer een stuk rustiger en baalt enorm van dat moment", aldus de coach. "We wilden de wedstrijd winnen en daarom wisselde ik hem om er een spits bij te zetten."

De teleurgestelde Jordy Clasie wordt gewisseld voor Robin van Persie. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord gaat disciplinaire maatregelen nemen tegen Clasie

Op het moment dat Clasie werd gewisseld stond het 1-1. Vijf minuten later schoot Steven Berghuis Feyenoord uit een strafschop naar de winst.

Naar aanleiding van het gedrag van Clasie is de Rotterdamse club van plan om disciplinaire maatregelen te nemen tegen de huurling van Southampton. "Het gaat niet om Jordy Clasie, het gaat niet om mij, het gaat om Feyenoord."

"We willen op 12 mei die derde plek in handen hebben. Daar horen soms wissels bij, daar moet iedereen zich aan conformeren. Ik ga nog met Jordy en technisch directeur Martin van Geel zitten. We zullen maatregelen nemen", liet Van Bronckhorst weten.

Nicolai Jørgensen krijgt rood wegens natrappen. (Foto: Pro Shots)

Clasie biedt excuses aan voor gedrag

Clasie bood na afloop direct zijn verontschuldigingen aan voor zijn gedrag. "Het was een grote fout van mij. Dit is niet goed te praten", besefte hij.

"Ik wilde graag de 90 minuten volmaken, maar uiteindelijk beslist de trainer. Dat moet ik accepteren. Ik heb mijn excuses aangeboden aan de trainer en dat ga ik ook aan de groep doen. Als er reprimandes volgen, dan accepteer ik die."

Op het moment dat Clasie werd gewisseld stond Feyenoord met tien man door een rode kaart voor Nicolai Jørgensen, die uit het veld werd gestuurd wegens natrappen. De zeventienvoudig Oranje-international had het idee dat ook zonder het inbrengen van Van Persie kon worden gewonnen.

"Ik had het gevoel dat we met tien man goed stonden en ik hoopte mijn steentje bij te dragen", legde hij uit. "Maar ik heb dit nog nooit meegemaakt in mijn carrière. Ik had niet zo moeten reageren."

Door de moeizame zege op Heracles verstevigde Feyenoord de derde plaats in de Eredivisie. De ploeg van Van Bronckhorst heeft nu vier punten voorsprong op nummer vier AZ, die zaterdag verrassend met 2-3 verloor van ADO Den Haag.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie