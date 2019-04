Feyenoord heeft zaterdag de derde plaats verstevigd in de Eredivisie. De Rotterdammers wonnen met tien man in eigen huis ternauwernood met 2-1 van Heracles Almelo.

Steven Berghuis was de grote man bij Feyenoord. De aanvaller maakte de 1-0 en na de gelijkmaker van Jesper Drost ook in de slotfase de 2-1 uit een strafschop.

Feyenoord moest vlak na de 1-1 met tien man verder na een domme rode kaart voor Nicolai Jørgensen. De spits trapte op onbegrijpelijke wijze na bij tegenstander Tim Breukers.

Door de zege vergrootte Feyenoord de voorsprong op AZ tot vier punten. De Alkmaarders verloren eerder op zaterdag op eigen veld verrassend met 2-3 van ADO Den Haag.

Feyenoord en AZ staan volgende week zaterdag tegenover elkaar in De Kuip, waar de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst de derde plaats en daarmee een ticket voor de voorrondes van de Europa League zo goed als zeker veilig kan stellen.

Jørgensen is het niet eens met zijn rode kaart. (Foto: Pro Shots)

Geen vuiltje aan de lucht voor Feyenoord

Er was in de eerste helft nog geen vuiltje aan de lucht voor Feyenoord. De thuisclub drong Heracles ver terug op de eigen helft en creëerde ook de nodige kansen, maar het maken van doelpunten was aanvankelijk nog een brug te ver.

Daar was ook Janis Blaswich voor een groot deel verantwoordelijk voor. De doelman redde bekwaam op een kopbal van Eric Botteghin en een afstandsschot van Berghuis en zag Vilhena in het zijnet schieten.

Toch kwam Feyenoord nog voor rust op voorsprong. Berghuis werd knap vrijgespeeld door Jørgensen en faalde niet oog in oog met de dit keer kansloze Blaswich: 1-0.

Feyenoord was het in de openingsfase van de tweede helft opeens helemaal kwijt. De Rotterdammers grossierden in balverlies en slaagden er nog amper in over de middenlijn te komen.

Clasie weigert Van Bronckhorst een hand te geven. (Foto: Pro Shots)

Heracles profiteert al snel

Heracles profiteerde daar al snel van. Kristoffer Peterson dolde Cuco Martina en gaf de bal perfect voor op Drost, voor wie het een koud kunstje was om de bal van dichtbij binnen te tikken: 1-1.

Tot overmaat van ramp moest Feyenoord daarna ook nog eens met tien man verder na de rode kaart voor Jørgensen. Scheidsrechter Jochem Kamphuis zag de actie van de Deen in eerste instantie over het hoofd, maar werd geholpen door de VAR.

Feyenoord moest daardoor in de slotfase vooral tegenhouden. Dat lukte nog wel aardig, al had Adrián Dalmau nog wel de 1-2 op de schoen, ware het niet dat hij van dichtbij recht op de rap uitkomende Kenneth Vermeer knalde.

Met invaller Robin van Persie binnen de lijnen probeerde Feyenoord er in de laatste tien minuten nog een slotoffensief uit te persen en daar werd het met de rake strafschop (Eric Botteghin werd vastgehouden) van Berghuis nog voor beloond ook.

Opvallend was nog wel dat aanvoerder Jordy Clasie bij de wissel van Van Persie weigerde Van Bronckhorst een hand te geven, waarna hij werd uitgefloten door een deel van de eigen aanhang.